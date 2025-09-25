به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ثابت ایمانی پس از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: خدا را شکر بازی خوبی بود. نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم. یک هفته کامل پرسپولیس را آنالیز کرده بودیم و نقاط ضعف این تیم را شناسایی کرده بودیم. در نیمه اول پرسپولیس بیشتر مالک توپ بود اما در نیمه دوم خیلی بهتر ظاهر شدیم. اگر کمی باهوش‌تر عمل می‌کردیم، می‌توانستیم بازی را ببریم.

وی ادامه داد: بعد از شکست بدی که هفته گذشته داشتیم، به میدان آمده بودیم تا جبران کنیم. به هر حال گرفتن یک امتیاز در خانه حریف نتیجه بدی نیست. از تماشاگرانمان هم تشکر می‌کنم. واقعاً ۹۰ دقیقه ما را تشویق کردند و این خصلت آنهاست. چه در انزلی و چه در شهرهای دیگر ایران، حتی اگر تعدادشان کم باشد، آنقدر پرشور هستند که فضای کل ورزشگاه را در اختیار می‌گیرند.

هافبک ملوان درباره شرایط تیمش گفت: امسال چند مهره مهم را از دست دادیم اما بازیکنانی که به جمع ما اضافه شده‌اند کیفیت بالایی دارند. ضمن اینکه آقا مازیار زارع هم به‌خوبی کار خود را بلد است. در پنج هفته ابتدایی لیگ، به جز شکست هفته گذشته، نتایج خوبی گرفته‌ایم و به آینده تیم اعتماد داریم.