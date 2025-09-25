نوری: ملوان به مسیر اصلی خود بازگشته؛ می توانستیم پرسپولیس را ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری در پایان دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: بازی خوبی بود و به نظر من کاملاً تاکتیکی پیش رفت، مخصوصاً از سمت تیم ما. موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم. بازی در تهران و مقابل پرسپولیس اصلاً آسان نیست، اما ما شانس رسیدن به پیروزی را داشتیم که متأسفانه از دست رفت. امیدوارم در هفته آینده در زمین خودمان در انزلی بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم، کادر فنی تمام تلاش خود را برای اجرای تاکتیک‌های مدنظر به کار گرفت. ضدحملات خوبی داشتیم و موقعیت‌های مناسبی ایجاد کردیم. البته متأسفانه باز هم بحث اعتراض به داوری در فوتبال ایران مطرح است. این موضوع تنها مربوط به ملوان نیست و کل فوتبال کشور به داوری‌ها معترض است. کافی است وارد رختکن‌ها شوید و شرایط را ببینید. وقتی فیلم گرفته می‌شود، می‌گویند ملوان اعتراض می‌کند؛ اما واقعیت این است که این شرایط زیبنده فوتبال ایران نیست.

مدیرعامل ملوان درباره وضعیت امکانات ورزشگاه شهدای شهرقدس نیز گلایه کرد و افزود: الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای برگزاری بازی‌ها به‌وضوح مشخص است، اما آیا این الزامات در اینجا رعایت شده بود؟ حتی ساده‌ترین امکانات مثل سرویس بهداشتی مناسب وجود ندارد. چنین شرایطی برای فوتبال ایران قشنگ نیست و واقعاً تأسف‌آور است.

زارع در ادامه با اشاره به جایگاه ملوان در بازیکن‌سازی گفت: فوتبال ایران همیشه ملوان انزلی را به‌عنوان تیم بازیکن‌ساز می‌شناسد. متأسفانه در سال‌های اخیر فاصله‌ای در این زمینه ایجاد شده بود، اما حالا دوباره به اصل خودمان برگشته‌ایم. امروز چند بازیکن ۱۶ و ۱۷ ساله از آکادمی خودمان به میدان رفتند. حتی با وجود مصدومیت برخی نفرات مثل فرمان جعفری و ماهان صادقی در اردوی تیم ملی، باز هم به جوان‌ها بازی دادیم. در تمام رده‌ها از نوجوانان تا امیدها، حتی در فوتبال ساحلی و بانوان، بازیکنان بااستعدادی داریم. باور دارم اگر ملوان قرار است موفق شود، باید روی همین مسیر بازیکن‌سازی حرکت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملوان مسیر خود را پیدا کرده و به راه اصلی خود ادامه خواهد داد. امیدوارم در آینده شاهد شکوفایی دوباره این باشگاه ریشه‌دار باشیم.