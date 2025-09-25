هواداران از شعار «حیاکن رهاکن» خسته شدند؛ درویش همچنان در نوک انتقادات

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر، از ساعت ۱۹ امشب در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با حاشیههای متعددی همراه بود.
برگزاری مسابقه در روز پنجشنبه باعث شد افرادی که برای زیارت به آرامستان مجاور ورزشگاه آمده بودند، توجه ویژهای به بازی پرسپولیس نشان دهند. در آغاز مسابقه، عیسی آلکثیر مهاجم پیشین پرسپولیس که این فصل پیراهن ملوان را بر تن دارد، هنگام ورود به زمین برای گرم کردن با تشویق گسترده هواداران تیم جدیدش مواجه شد، اما این اقدام با واکنش منفی هواداران پرسپولیس همراه شد و آنها علیه مهاجم سابق خود شعار سر دادند. آلکثیر پیش از شروع بازی نیز خوشوبش گرمی با نیمکتنشینان پرسپولیس و وحید هاشمیان داشت.
در همان دقایق ابتدایی مسابقه، ضربه محمد خدابندهلو برای پرسپولیس به شکلی خطرناک از کنار دروازه بیرون رفت که حسرت ویژهای از سوی وحید هاشمیان روی نیمکت سرخپوشان به همراه داشت. در ادامه، توپگیری فرشاد احمدزاده در ضدحمله ملوان، یکی از معدود دفعاتی بود که هواداران پرسپولیس به تشویق او پرداختند.
در نیمه نخست، ورود بدون اجازه تیوی بیفوما به زمین باعث شد امیر عرب براقی، داور دیدار، به او کارت زرد نشان دهد؛ موضوعی که واکنش منفی هواداران پرسپولیس را در پی داشت. بیفوما پس از پایان نیمه اول نیز با نزدیک شدن به تیم داوری، اعتراض خود را ابراز کرد.
در شروع نیمه دوم، آلکثیر به دلیل مصدومیت از زمین خارج و جای خود را به علیرضا رمضانی داد. در همان دقایق ابتدایی نیمه، هواداران پرسپولیس بار دیگر به تشویق وحید هاشمیان و افشین پیروانی پرداختند. دقایقی بعد، روی صحنهای مشکوک به خطا روی امید عالیشاه در محوطه جریمه ملوان، تماشاگران پرسپولیس خواستار بررسی صحنه توسط VAR شدند، اما داور دستور به ادامه بازی داد.
از نکات مهم این دیدار، ورود ماهان بهشتی هافبک ۱۶ ساله ملوان به جای غلامرضا ثابت ایمانی در دقیقه ۶۵ بود؛ بازیکنی که بهعنوان یکی از جوانترین چهرههای فصل لیگ برتر معرفی شد. در دقیقه ۷۱ نیز بیفوما در موقعیتی تکبهتک با فرزاد طیبیپور توپ را به بیرون زد؛ صحنهای که باعث عصبانیت شدید وحید هاشمیان و واکنش جالب او در کنار زمین شد.
هواداران ملوان از ابتدای مسابقه با شور و هیجان مداوم تیم خود را تشویق کردند، اما در سوی مقابل، هواداران پرسپولیس در دقیقه ۸۵ بار دیگر شعارهایی علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه سر دادند. در دقایق پایانی نیز مصدومیت یکی از بازیکنان ملوان و ورود برانکارد برای خارج کردن او، اعتراض هواداران پرسپولیس را بهدنبال داشت. آنها اعتقاد داشتند بازیکنان ملوان بهدنبال اتلاف وقت هستند و به همین دلیل علیه تیم حریف و داور شعار دادند.
همچنین هواداران پرسپولیس باز هم علیه رضا درویش مدیرعامل این باشگاه شعار حیاکن، رها کن سر دادند.
نظر شما