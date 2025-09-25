اسکیت اصفهان در کشور سرآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت کشور شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار اصفهان از جایگاه ویژه این استان در ورزش اسکیت تجلیل و اظهار کرد: هیأت اسکیت اصفهان یکی از فعال‌ترین هیأت‌های کشور است و قهرمانان، مربیان و داوران آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرین بوده و این موفقیت‌ها نتیجه استعدادهای درخشان و حمایت‌های مؤثر است.

وی افزود: اسکیت ورزشی خانواده‌محور و جوان‌پسند است که نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند و زمینه جذب نسل جدید را فراهم می‌آورد. برای توسعه این رشته، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط باید به ایجاد زیرساخت‌ها توجه ویژه کنند.

در این دیدار همچنین مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان اظهار کرد: قهرمانی ورزشکاران اصفهانی در عرصه جهانی ستودنی است. کسب ۱۱ مدال جهانی و آسیایی در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی دقیق در ورزش استان است.

وی با اشاره به خلاقیت و عشق به ورزش در اصفهان، از مجموعه‌های صنعتی، تجاری و شهرداری‌ها دعوت کرد تا با حمایت مالی از ورزش، در این حرکت ملی و جهانی مشارکت کنند و از این فرصت برای توسعه نام تجاری خود بهره ببرند.