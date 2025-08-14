چهار قهرمان اسکیت اصفهان آماده تاریخ سازی در چنگدو

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری اظهار کرد: قهرمانان اسکیت آزاد کشورمان در شاخه سرعت مارپیچ که برای اولین بار در تاریخ اسکیت ایران موفق به کسب سهمیه این رقابت‌های مهم شدند همه از استان اصفهان هستند و آماده حضور در رقابت‌هایی نفس‌گیر هستند که سرنوشت مدال‌ها در آن گاهی با هزارم ثانیه مشخص می‌شود.

وی با تأکید بر آمادگی تیم ایران گفت: همه قهرمانان ما سابقه کسب مدال طلای قهرمانی جهان را دارند و امیدواریم با پشتکار و تجربه بین‌المللی آن‌ها و تدابیر سرمربی تیم ملی و دعای خیر مردم، امیدواریم افتخارات ایران در مسابقات جهانی تکرار شود.

سرمربی تیم ملی، احسان حبیب‌آبادی از استان اصفهان نیز با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها اظهار کرد: حریفان ما از کشورهای چین و چین تایپه از بهترین‌های جهان هستند و مسابقه در سطحی خواهد بود که هر هزارم ثانیه اهمیت حیاتی دارد. ورزشکاران ما آماده‌اند تا با تمرکز و روحیه جنگندگی، بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

نمایندگان ایران در بخش‌های مختلف به شرح زیر هستند:

آقایان:

رضا لسانی: دارنده مدال طلای قهرمانی جهان شانگهای و برنز قهرمانی جهان اسپانیا

امیرمحمد سواری: دارنده مدال طلای قهرمانی جهان رم و نقره قهرمانی جهان اسپانیا

بانوان:

ترانه احمدی: دارنده مدال طلای قهرمانی جهان رم و نقره بازی‌های آسیایی

رومینا سالک: دارنده مدال طلا و برنز قهرمانی جهان زیر ۱۹ سال و برنز قهرمانی جهان رم

این رقابت‌ها روز شنبه ۲۵ مهرماه، از ساعت ۵ بامداد برگزار می‌شود و ورزشکاران کشورمان در رشته اسکیت آزاد شاخه سرعت مارپیچ به میدان خواهند رفت.