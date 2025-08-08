به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بدرقه بازیکنان استان اصفهان که به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات جهانی اسکیت به چنگدو چین اعزام می‌شوند، با حضور سید مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

صدری در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور جوانان اصفهانی در ترکیب تیم ملی، بر پیشرفت چشمگیر هیئت‌های اسکیت و بولینگ و بیلیارد استان تاکید کرد و نقش جوانان در مسئولیت‌های مدیریتی را بسیار پررنگ دانست.

وی با اشاره به استقبال خوب نسل جدید از رشته‌های ورزشی نوین، اظهار کرد: با فراهم شدن ظرفیت‌های لازم، مطمئن هستم که شاهد دستاوردهای بیشتری در این رشته‌ها خواهیم بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان همچنین از زحمات اکبری، رئیس هیئت اسکیت استان و سایر همکاران قدردانی کرده و به پتانسیل بالای رشته‌هایی مانند اسکیت، دوگانه، و قایقرانی (کانوپولو) اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اصفهان در رشته‌هایی مانند کانوپولو با وجود نداشتن زیرساخت‌های آبی کافی، قهرمانان جهانی پرورش داده است، ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های بیشتر شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزشکاران استان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

صدری حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان را برای هیئت‌های ورزشی استان گرمی‌بخش خواند و ابراز امیدواری کرد: نتایج این حمایت‌ها به زودی در تمامی رشته‌های ورزشی استان مشهود باشد.

تاکید بر اهمیت مدال‌آوری در رویدادهای جهانی

همچنین مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز ضمن قدردانی از زحمات مدیرکل ورزش و جوانان استان بر اهمیت مدال‌آوری ورزشکاران اصفهانی در رویدادهای بین‌المللی تاکید کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران اصفهانی به ویژه در بخش بانوان، بازتاب جهانی دارد و باعث افتخار استان و کشور است، گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان ورزش استان و ورزشکاران، قابل تقدیر است. مدال‌آوری در میادین بین‌المللی به خصوص در رشته‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان‌دهنده پتانسیل بالای جوانان اصفهانی است.

وی با بیان اینکه اصفهان همواره مهد پرورش استعدادهای ورزشی بوده است، افزود: به عنوان کسی که سال‌ها در مدیریت شهری و استانی اصفهان خدمت کرده‌ام، همواره شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران اصفهانی در میادین مختلف بوده‌ام و کسب مدال توسط این عزیزان، برای من مایه مباهات است.

استاندار اصفهان با آرزوی موفقیت برای تیم ملی اسکیت اعزامی به چنگدو، اظهار کرد: هرچند امکان همراهی فیزیکی با شما را ندارم اما دلمان با شماست و برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. مطمئنم که با تلاش و پشتکار خود، دل مردم اصفهان و ایران را شاد خواهید کرد.

جمالی‌نژاد بر لزوم حمایت بیشتر از رشته‌های ورزشی که پتانسیل مدال‌آوری بالایی دارند، تاکید و ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزشکاران اصفهانی در سطح جهانی باشیم.

تاریخ‌سازی اسکیت ایران با ستارگان اصفهان در چنگدو

شهرام اکبری رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان نیز با اشاره به اعزام چهار ورزشکار اسکیت باز اصفهانی در قالب کاروان ورزشی ایران به مسابقات چندرشته‌ای جهانی چنگدو ۲۰۲۵، اظهار کرد: این رویداد مهم ورزشی که میزبان بیش از ۵۰ رشته ورزشی از ۱۱۰ کشور جهان است با حضور ۳۰ نماینده از کشورمان برگزار می‌شود که ۱۰ نفر از این ورزشکاران – معادل ۳۳ تا ۳۴ درصد کل کاروان اعزامی – از استان اصفهان هستند.

به گفته وی، یکی از درخشان‌ترین اتفاقات در این دوره از مسابقات کسب سهمیه تاریخی تیم اسکیت کشورمان برای اولین بار در رقابت‌های جهانی است. تیم اسکیت فری استایل ایران موفق شده چهار سهمیه ارزشمند در این رشته کسب کند که هر چهار نماینده اعزامی از استان اصفهان هستند.

اکبری افزود: امیرمحمد سواری، رضا ساسانی، ترانه احمدی و رومینا سالک، چهار اسکیت‌باز مستعد اصفهانی هستند که کشورمان را در این رویداد جهانی همراهی می‌کنند. به این ترتیب، اصفهان با چهار اسکیت‌باز، ۱۳ درصد از کل ظرفیت کاروان ورزشی کشور در رشته اسکیت را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به برنامه آماده‌سازی تیم اشاره کرد و گفت: برای آمادگی هرچه بیشتر ورزشکاران، دو اعزام مهم در دستور کار داشتیم؛ یکی به مسابقات جام جهانی ایتالیا و دیگری به مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی که در مجموع، ورزشکاران ما موفق به کسب ۱۱ مدال ارزشمند شدند.

وی افزود: یک هفته گذشته اردوی تیم ملی در شهرستان نجف‌آباد اصفهان برگزار شد و امروز ورزشکاران برای اعزام به هتل المپیک می‌روند. فردا نیز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی چین خواهند شد. مسابقات چنگدو ۲۰۲۵ از تاریخ ۱۷ مرداد ماه آغاز می‌شود و اسکیت‌بازان کشورمان در تاریخ ۲۵ مرداد ماه به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان با ابراز امیدواری از درخشش ورزشکاران، اظهار کرد: امیداست بانوان اسکیت‌باز ما بتوانند اولین مدال طلای تاریخ ورزش بانوان ایران را در این رقابت‌ها کسب کنند چرا که تاکنون هیچ بانوی ورزشکاری در ایران موفق به کسب مدال طلا در مسابقات جهانی نشده است. همچنین، انتظار داریم آقایان نیز بهترین نتایج را کسب کرده و افتخارآفرینی کنند.