اصفهان میزبان نخستین دوره مسابقات کشوری اسکیت کراس

اصفهان- رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان و رئیس کمیته اسکیت کراس کشور از برگزاری نخستین دوره مسابقات اسکیت کراس به میزبانی اصفهان خبرداد.

شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات کشوری اسکیت کراس بزرگداشت شهدای جامعه اسکیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریورماه در اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دوبخش بانوان و آقایان در محل آکادمی اسکیت آزادی خوراسگان برگزار خواهد شد و فرصتی مناسب برای ارتقای سطح فنی و رقابت سالم ورزشکاران است.

رئیس کمیته اسکیت کراس کشور خاطرنشان کرد: هدف این مسابقات، نه تنها ایجاد شور و هیجان ورزشی در میان جوانان، بلکه گرامیداشت شهدای جامعه اسکیت در دوران دفاع مقدس است.

اکبری اضافه کرد: این رقابت‌ها شامل مسابقات هیجان‌انگیز اسکیت کراس با حضور بهترین ورزشکاران کشور خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود مورد توجه خانواده‌ها، تماشاگران و رسانه‌های ورزشی قرار گیرد.

