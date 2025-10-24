به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست رقابت‌ها و در رده سنی زیر ۱۴ سال، طاها بهارلویی با نمایشی مقتدرانه موفق شد حریف قدرتمند خود از استان البرز را شکست دهد و اولین مدال طلای اسکیت این دوره از المپیاد را برای اصفهان به ارمغان آورد.

در ادامه و در رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال نیز، امیرحسین اصلانی دیگر نماینده شایسته اسکیت اصفهان، در فینال دیدنی مقابل نماینده استان البرز به پیروزی رسید و دومین مدال طلای اسکیت المپیاد استعدادهای برتر کشور را به جیب اصفهان انداخت و هر دو طلای این مسابقات را برای اصفهان به ارمغان آورد.

با کسب این دو مدال ارزشمند، تیم اسکیت پسران استان اصفهان عنوان قهرمان بلامنازع المپیاد استعدادهای برتر کشور را از آن خود کرد.

همچنین در بخش دختران که پیش‌تر در شهر رشت برگزار شده بود، نمایندگان اسکیت اصفهان با عملکردی درخشان موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند و بالاترین امتیاز را در کشور کسب کردند.