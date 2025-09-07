اصفهان در اسکیت کراس ایران درخشید؛ هیجان تا خط پایان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در مجموعه آکادمی اسکیت آزادی خوراسگان برگزار شد و ورزشکاران در دو بخش دختران و پسران و در چهار گروه سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طی ۱۱ رده سنی با یکدیگر رقابت کردند.

اصفهان با عملکردی درخشان، صدرنشین جدول مدال‌ها شد و در مجموع توانست ۱۵ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز کسب کند. ورزشکاران این استان با مهارت و سرعت بالا در مسیرهای پرپیچ و خم اسکیت کراس، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب اسکیت ایران تثبیت کردند.

اولین دوره کشوری اسکیت کراس در ایران با هیجانی کم‌نظیر برگزار شد و مخاطبان را از شروع تا پایان درگیر خود کرد.

جدول مدال‌ها نشان می‌دهد که اصفهان با ۳۷ مدال، بیشترین سهم را در بین استان‌ها دارد. خراسان رضوی با ۱۵ مدال، خراسان شمالی با ۹ مدال و سایر استان‌ها نیز با تلاش قابل توجه خود در این رقابت‌ها حاضر شدند. جمع کل مدال‌ها در این مسابقات به ۶۶ مدال رسید که نشان‌دهنده رقابت شدید و نزدیک ورزشکاران بود.

این دوره از مسابقات، آغاز مسیری تازه برای توسعه اسکیت کراس در ایران است و نشان داد که هیجان، سرعت و استعدادهای ناب ورزشکاران ایرانی می‌تواند این رشته را به جایگاه ویژه‌ای در کشور برساند.