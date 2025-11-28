  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

۷ قهرمان و ۲ مربی اصفهانی راهی مسابقات قهرمانی جهان اسکیت سنگاپور شدند

اصفهان- هفت قهرمان و ۲ مربی اسکیت استان اصفهان راهی مسابقات قهرمانی جهان سنگاپور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسکیت آزاد جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز پس از مراسم بدرقه با حضور شهرام اکبری رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان، از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی مسابقات قهرمانی جهان اسکیت آزاد ۲۰۲۵ – سنگاپور شد.

ترکیب تیم ملی اسکیت آزاد آقایان شامل رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی است که هر چهار ورزشکار از استان اصفهان هستند و ترکیب تیم ملی اسکیت آزاد بانوان نیز ترانه احمدی، رومینا سالک و پریناز ذکریا از اصفهان و مژده شعبانی از استان البرز است.

کادر فنی تیم ملی نیز با حضور احسان حبیب‌آبادی به‌عنوان سرمربی و سرکار خانم ایوبی مربی بانوان، هر دو از استان اصفهان، این تیم را همراهی می‌کنند.

ورزشکاران پیش از عزیمت، با بوسه بر دستان پدر و مادر خود، صحنه‌ای زیبا و معنوی رقم زدند و سپس رهسپار رقابت‌های جهانی شدند.

