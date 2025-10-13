درخشش ورزشکاران اصفهانی در رنکینگ جهانی اسکیت آزاد

شهرام اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موفقیت‌های اخیر ورزشکاران اصفهانی در رنکینگ جهانی نشان‌دهنده استعداد و پشتکار بالای این نسل از اسکیت‌سواران است.

وی ادامه داد: در بخش پسران، امیر محمد سواری با یک پله صعود، به جایگاه سوم جهانی رسید و رضا لسانی در جایگاه پنجم باقی ماند.

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان افزود: در بخش دختران نیز ترانه احمدی با صعود از جایگاه ششم به رده پنجم و رومینا سالک با یک پله صعود به رده هشتم جهانی ارتقا یافت. این نتایج، نشان از تلاش‌های بی‌وقفه و قابلیت‌های برجسته این ورزشکاران در عرصه جهانی است.

اکبری افزود: ورزشکاران ایرانی سابقه شکست تمام افرادی را که در رده‌های بالاتر از خود قرار دارند، در مسابقات بین‌المللی دارند. دلیل این که برخی رقبای جهانی در جایگاه‌های بالاتر قرار دارند، به‌طور عمده به حضور بیشتر آنان در مسابقات بین‌المللی در کشورهای اروپایی برمی‌گردد.

به گفته وی، نزدیکی به مکان مسابقات و فرصت‌های بیشتر برای رقابت، سبب شده تا این افراد شانس بیشتری برای کسب امتیاز و رتبه‌های بالاتر داشته باشند.

اکبری خاطرنشان کرد: این دستاوردها نتیجه یک کار تیمی و حمایت‌های مستمر است. مهم‌تر از همه، این موفقیت‌ها به‌عنوان نمادی از قدرت ورزش اسکیت در استان اصفهان است که می‌تواند به جلب حمایت‌های بیشتر از مسئولان و گسترش این رشته کمک کند.

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان ابراز کرد: این استان همیشه در عرصه‌های ورزشی درخشش داشته است و با این نتایج در رشته اسکیت، به‌ویژه در فری استایل، ما به این رشته به‌عنوان یکی از رشته‌های ورزشی آینده‌دار استان نگاه می‌کنیم.

اکبری افزود: امید است این روند صعودی ادامه پیدا کند و ورزشکاران اصفهانی در رقابت‌های بین‌المللی بیشتر بدرخشند.