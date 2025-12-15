به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر دوشنبه در اجلاسیه دانشآموزان و فرهنگیان شهید در سنندج اظهار کرد: انتظار میرود فرهنگیان و خانوادهها به پاس خون پاک شهدا، با تمام توان در مسیر تربیت اسلامی و انقلابی فرزندان این مرز و بوم گام بردارند.
وی با بیان اینکه اجلاسیه شهدای دانشآموز باید رویکردی گفتمانساز و جریانساز داشته باشد، افزود: انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی با پشتیبانی همهجانبه مردم شکل گرفت و بهواسطه ماهیت دینی خود، پس از گذشت بیش از چهار دهه و با برکت وجود ولایت فقیه، همچنان پویا و پیشتاز در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به نقش اثرگذار دانشآموزان و فرهنگیان در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی گفت: این نقش ارزشمند از کلاسهای درس تا جبهههای نبرد تعریف شده و شهدای فرهنگی و دانشآموز، گواه روشنی بر این حقیقت هستند.
جنگ ۱۲ روزه چهره واقعی دشمنان ایران را نمایان کرد
سردار رضایی با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، خون فرماندهان، دانشمندان، دانشآموزان، زنان و کودکان در هم آمیخت و بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران نمایان شد.
وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی گمان میکردند با ایجاد تفرقه میتوانند مردم ایران را از نظام و نیروهای مسلح جدا کنند، اما ملت ایران با هدایت مدبرانه رهبر معظم انقلاب، یکپارچه و همدل در کنار نیروهای مسلح ایستاد و حماسهای دیگر رقم خورد که نتیجه آن پیروزی ایران و شکست تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به شلیک پیاپی موشکهای پیشرفته به عمق سرزمینهای اشغالی تصریح کرد: این اقتدار نشان داد دشمنان با ترور و به شهادت رساندن فرماندهان، هرگز نمیتوانند خللی در اراده ملت ایران ایجاد کنند؛ همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در دفاع ۱۲ روزه اخیر نیز با شکست سخت مواجه شدند.
نظر شما