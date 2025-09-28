  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

اجلاسیه ۳هزار شهید استان سمنان حماسه‌ای مردمی بدون هزینه دولتی

اجلاسیه ۳هزار شهید استان سمنان حماسه‌ای مردمی بدون هزینه دولتی

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به برگزاری باشکوه کنگره سه هزار شهید استان، گفت: این رویداد عظیم بدون استفاده از حتی یک ریال اعتبارات دولتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در مراسم آغاز به کار رزمایش مواسات و همدلی در قالب اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان در مصلی امیرالمومنین علیه السلام سمنان، بیان کرد: حضور مردم استان سمنان در صحنه‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های بارز آنان است.

وی با بیان اینکه مردم این استان در تمام صحنه‌ها حضور غیرتمندانه دارند که استقبال پرشور از اجلاسیه شهدای استان نمونه این امر است افزود: مردم استان سمنان در برگزاری مردمی رویدادهای فرهنگی پیشگام هستند.

استاندار سمنان با قدردانی از پیشگامی مردم این استان در عرصه‌های مختلف بیان کرد دومین اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان بدون ریالی اعتبار دولتی برگزار و امروز اختتامیه آن انجام می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه رزمایش سات و همدلی مومنانه که از امروز در استان سمنان آغاز می‌شود نیز بدون ریالی اعتبار دولتی انجام می‌شود ادامه داد: همه هزینه‌های این رویدادها توسط مردم تامین شده است.

وی با اشاره به اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان و نقش آن در فرهنگ سازی به خصوص برای نسل جوان افزود: باید تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای نوین و فناوری این فرهنگ‌سازی را گسترش داد

کد خبر 6604505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها