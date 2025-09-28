به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در مراسم آغاز به کار رزمایش مواسات و همدلی در قالب اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان در مصلی امیرالمومنین علیه السلام سمنان، بیان کرد: حضور مردم استان سمنان در صحنه‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های بارز آنان است.

وی با بیان اینکه مردم این استان در تمام صحنه‌ها حضور غیرتمندانه دارند که استقبال پرشور از اجلاسیه شهدای استان نمونه این امر است افزود: مردم استان سمنان در برگزاری مردمی رویدادهای فرهنگی پیشگام هستند.

استاندار سمنان با قدردانی از پیشگامی مردم این استان در عرصه‌های مختلف بیان کرد دومین اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان بدون ریالی اعتبار دولتی برگزار و امروز اختتامیه آن انجام می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه رزمایش سات و همدلی مومنانه که از امروز در استان سمنان آغاز می‌شود نیز بدون ریالی اعتبار دولتی انجام می‌شود ادامه داد: همه هزینه‌های این رویدادها توسط مردم تامین شده است.

وی با اشاره به اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان و نقش آن در فرهنگ سازی به خصوص برای نسل جوان افزود: باید تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای نوین و فناوری این فرهنگ‌سازی را گسترش داد