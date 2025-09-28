راوی دفاع مقدس: شهدا تجسم عینی ایثارگری در جامعه ما بودند

حجت الاسلام حسن فریدون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت یاد سه هزار شهید استان سمنان و همچنین اجلاسیه بزرگ شهدای استان بیان کرد: فرهنگ هایی در دین اسلام به واسطه کتاب خدا بیان شده که یکی از قوی ترین و اثربخش ترین آنها ایثار است.

وی با بیان اینکه اگر هر انسانی توانست با فرهنگ ایثار به حق مطلب دست پیدا کند می تواند در پیشگاه خدای منان جایگاه والایی داشته باشد، افزود: ایثار به معنای گذشتن از خود حتی در هنگام نیاز برای دیگری است همانطور که شاهد بودیم شهدای ما از جان شان برای کشور و مملکت مان و انقلاب اسلامی گذشتند.

مدیرکل سابق بنیاد شهید استان سمنان با بیان اینکه بالاترین مرتبه ایثار، شهادت است زیرا انسان از جان خودش برای کشور و مردم می گذرند، گفت: شهدای ما با بذل جان شیرین شان عالی ترین فرهنگ و اثرگذار ترین فرهنگ را در جامعه ترویج دادند و این اثر بزرگ اجلاسیه های شهیدان است که بتوان در آن این ایثارگری ها را تبیین کرد

فریدون با بیان اینکه فرهنگ شهید و شهادت هرگز در بین ملت ما از بین نمی رود زیرا عالی ترین مظامین و بالاترین ارزش ها است، ابراز داشت: مثال بارز این ایثارگری ها را می توان در عملیات مختلف دوران دفاع مقدس مشاهده کرد که چطور رزمندگان ما از جان شان گذشتند.

وی ضمن بیان خاطره ای با شهید محمد رضا متحدی از شهدای شاهرود در عملیات بدر، افزود: من و این شهید بزرگوار در این عملیات آر پی جی زن بودیم و وقتی در داخل خط بلند می شدیم که شلیک کنیم دشمن ما را زیر آتش می گرفت و من شاهد بودم که لحظه ای دست این شهید بزرگوار تیر خورد اما ایشان از داخل کوله پشتی بانداژی بیرون کشید و دست خودش را با عجله بست با اینکه خون ریزی بسیار زیادی داشت.

این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه ما به شهید اصرار می کردیم که باید بازگردد، تاکید داشت: شهید متحدی می گفت من بر نمی گردم زیرا فقط یک تیر ساده به دستم برخورد کرده است و من اگر اینطور به شاهرود برگردم پدرم به من می گوید خجالت نکشیدی با یک تیر خوردن جبهه را رها کردی و ایشان در جبهه ماند و تا روز آخر شهادت ایثارگری است.

فریدون با بیان اینکه این ایثارگری ها برای همه زبانزد و الگو شد و باید هم شهدا و خانواده هایشان الگوها و اسوه های شهادت باشند، گفت: همین شهید محمد رضا متحدی در عملیات والفجر هشت به شهادت رسید و برادر ایشان شهید حمید متحدی هم شهید شدند و لذا مادر این شهدای بزرگوار دو فرزندش را تقدیم کرد و این اوج ایثارگری است.