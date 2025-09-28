حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان و تقدیر از دست اندرکاران این برنامه بزرگ فرهنگی بیان کرد: باید سیره شهدا در جامعه و بین نوجوانان و جوانان تبیین شود.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم ملت ایران اسلامی دشمن شناسی و اقتدار است و این یکی از درس‌های بزرگ دوران دفاع مقدس رای جوانان ما محسوب می‌شود، افزود: در هفته‌ای که گذشت یادواره ۱۱۰ شهید شهرستان آرادان با حضور پرشور جوانان و نوجوانان برگزار شد و مردم ما یک بار دیگر نشان دادند که نسبت به مجاهدت‌های ۸ ساله دفاع مقدس قدردان هستند.

امام جمعه آرادان ادامه داد: همچنین شاهد بودیم که در طول هفته دفاع مقدس یاد پنج شهید مدفون در شهرستان آرادان گرامی داشته شد آن هم شهدایی که هر کدامشان برای ما الگو و اسوه‌های ایثارگری و مقاومت هستند.

شریفی نیا با بیان اینکه یکی از اقداماتی که باید در دوران امروز صورت بگیرد شناساندن شهدا به نسل جوان جامعه است، تاکید کرد: شهرستان آرادان افتخار دارد که سردار شهید کاظمی از سرداران به نام و سرشناس دوران دفاع مقدس اهل این شهرستان است و مردم ما به وجود ایشان افتخار می‌کنند.

وی افزود: یکی از سخنرانان مراسم یادواره شهدای شهرستان آرادان درباره شهید کاظمی گفت برادر محسن رضایی که زمانی فرمانده سپاه بود درباره شهید کاظمی اعلام کرده بود این شهید به جهت علم و سلحشوری و دانش نظامی مشابه شهید باقری است و این تعبیر بسیار زیبایی برای شهید سرشناس خطه آرادان به شمار می‌آید.

امام جمعه آرادان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید باقری فرموده بودند که ایشان نبوغ جنگی داشتند و این تعبیر زیبای معظم له بیانگر شخصیت والای شهید باقری است و حالا یکی از سرداران بزرگ نظام شهید سردار کاظمی را با شهید سردار باقری مقایسه می‌کند که نشان از جایگاه والای این شهیدان دارد این‌ها مسائلی است که باید برای جوانان آرادانی بیان شود تا بدانند که چه مفاخری در شهرستانشان وجود دارد.

شریفی نیا در ادامه به ضرورت تبیین تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نکاتی که باید به جوانان ما عرضه شود این است که شهیدان باقری، همت کاظمی زین الدین و غیره در دوران دفاع مقدس بیست و چند ساله بودند و حتی شهدای جنگ ۱۲ روزه ما مانند سردار باقری و سردار سلام و سردار حاجی‌زاده هم از فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس بودند در دوران هشت سال جنگ تحمیلی این جوانان حتی فرماندهی لشکرها را نیز بر عهده داشتند و به خوبی شاهد نبوغ رزمی آنها بودیم که به فتوحات بسیاری نیز منجر شد.

وی با بیان اینکه سوال جالب توجه به خصوص برای جوانان این است که آیا این سرداران ر دانشگاه‌ها درس نظامی خوانده بودند؟ یا افسرهای دانشکده‌های افسری بودند؟ که پاسخ به این سوال خیر است، افزود: این شهدا و سرداران گرانقدر در مکتب امام رشد و پرورش پیدا کرده بودند و این باید الگوی بزرگ دانش آموزان و آینده سازان آرادانی باشد جوانان و نوجوانانی که استعدادهای بسیاری دارند که پرورش و الگوگیری از شهدا می‌تواند در رشد این استعدادها بسیار تاثیرگذار باشد.

امام جمعه آرادان ادامه داد: حضور جوانان و نوجوانان به همراه خانواده‌هایشان در یادواره شهدای شهرستان آرادان نشان می‌دهد که این مردم علاوه بر قدرشناسی و حضور در صحنه‌ها نمایانگر رشده و رویش‌ها نیز هستند و این دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خرسند می‌کند