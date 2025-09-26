به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد بر اهمیت تقوا، جایگاه تعلیم و تربیت، و لزوم پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تعلیم و تربیت یکی از اساسی‌ترین اهداف خلقت بشر است، پیامبر اسلام (ص) برای تزکیه و تعلیم مردم مبعوث شد و این دو رکن باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با استناد به روایتی از امام زین‌العابدین (ع) بر حقوق متقابل معلم و شاگرد تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید حرمت استاد را پاس بدارند، به سخنان او با دقت گوش دهند، بی‌ادبی نکنند و از معلمان خود دفاع کنند، در مقابل، معلمان نیز موظف‌اند چهار وظیفه اصلی یعنی انتقال صحیح علم، آموزش ادب، ترویج دینداری و تقویت عقلانیت را انجام دهند.

آیت‌الله محمدی با بیان اینکه «کم‌فروشی در تدریس نوعی خیانت است»، گفت: معلم نباید تدریس خود را با حقوق دریافتی معامله کند، چراکه مزد حقیقی او نزد خداوند است.

وی همچنین تأکید کرد: دینداری تنها وظیفه معلمان علوم دینی نیست، بلکه همه معلمان با رفتار و عمل خود باید الگوی دینداری باشند.

خطیب جمعه یزد در ادامه نقش خانواده‌ها را در تربیت فرزندان یادآور شد و اظهار داشت: پدران و مادران نباید آموزش‌های دینی را به مدرسه واگذار کنند، بهترین شیوه آموزش دینداری، عمل و رفتار صحیح والدین در خانه است.

او در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را «درخشان‌ترین برگ تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد و افزود: دشمنان جمهوری اسلامی در آن سال‌ها با اتحاد تمام‌عیار به میدان آمدند، اما با شکست و ناکامی بازگشتند، امروز نیز اگر مسئولان کشور همان روحیه رزمندگان اسلام را داشته باشند، هیچ دشمنی جرأت تعرض به ایران را نخواهد داشت.

وی با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان خاطرنشان کرد: این پیروزی بزرگ پس از کنار رفتن بنی‌صدر و خیانت‌های او رقم خورد، نسل جوان باید بداند چه کسانی در آن روزها به کشور خیانت کردند و چه کسانی جانانه ایستادند تا پیروزی حاصل شد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها به رفتارهای غیرقابل اعتماد غربی‌ها در موضوع برجام و مکانیزم ماشه اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه نشان داده است آمریکا و اروپا هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و مسئولان کشور باید با سوءظن به وعده‌های آمریکا و اروپا نگاه کنند.