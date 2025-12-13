  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

سوخت رسانی عادی در جایگاه های پمپ بنزین یاسوج

سوخت رسانی عادی در جایگاه های پمپ بنزین یاسوج

یاسوج-به گفته مردم و جایگاه داران عرضه سوخت در جایگاه های سوخت پمپ بنزین های یاسوج به صورت عادی در حال انجام است.

دریافت 3 MB
کد خبر 6687177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها