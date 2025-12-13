https://mehrnews.com/x39Rb2 ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ کد خبر 6687177 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ سوخت رسانی عادی در جایگاه های پمپ بنزین یاسوج یاسوج-به گفته مردم و جایگاه داران عرضه سوخت در جایگاه های سوخت پمپ بنزین های یاسوج به صورت عادی در حال انجام است. دریافت 3 MB کد خبر 6687177 کپی شد مطالب مرتبط تنها جایگاه سوخت شهر لنده به مدت ۴۸ ساعت تعطیل شد بهره برداری از نهمین جایگاه سوخت شهرستان بویراحمد درکمربندی یاسوج هیچ جایگاه سوختی در کهگیلویه و بویراحمد بدون کارت سوخت نیست آزمون نازل جایگاه های توزیع سوخت مایع کهگیلویه وبویراحمد انجام شد جایگاههای عرضه سوخت کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند بزگترین جایگاه سوخت CNG کهگیلویه و بویراحمد در گچساران افتتاح شد فعالیت عادی همه جایگاههای سوخت کهگیلویه و بویراحمد برچسبها جایگاه سوخت یاسوج کهگیلویه و بویراحمد
