تجلیل از حافظان جوان قرآن کریم در کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه آموزش حفظ قرآن موسوم به «مدرسه بزرگ» در شهر «جاکووا» واقع در جنوب غربی کوزوو، مراسم ویژه‌ای را برای تجلیل از دو حافظ قرآن جدید با نام‌های «دیار مراتی» و «اونیس میما» برگزار کرد.

در این مراسم که ترکیبی از شادی و افتخار به یک دستاورد علمی و دینی برجسته بود، خانواده‌های این دو حافظ قرآن، دوستان و علاقه‌مندان به علم، به همراه شخصیت‌های برجسته دینی شرکت داشتند که از جمله این شخصیت‌ها می‌توان به «شوآیب باشهان»، هماهنگ‌کننده انجمن استانبول، «فالون میرتا»، رئیس اداره امور دینی مسلمانان (شورای مشیخت اسلامی) در جاکووا، «ناصر تولای»، رئیس شورای مشیخت اسلامی در دیتچانی، «فیسار کوشی»، امام ارشد شورای مشیخت اسلامی در جاکووا، و «شعبان مراتی»، حافظ قرآن در کوزوو اشاره کرد.

این دو حافظ قرآن با اهدای هدایا و تبریکات از سوی رهبران دینی و مهمانان حاضر، به مناسبت اتمام حفظ کامل قرآن کریم، مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند. این دستاورد نشان‌دهنده اوج یک سفر طولانی از تلاش و پشتکار است. حاضران برای این دو حافظ جدید قرآن آینده‌ای روشن آرزو کردند که با نور کلام وحی روشن شود و پر از سعادت، موفقیت و برکت در زندگی علمی و دینی‌شان باشد.

مؤسسه آموزش حفظ قرآن(مدرسه بزرگ) – Medreseja e Madhe – در شهر تاریخی جاکووا در جنوب غربی کوزوو، یکی از مهم‌ترین و بزرگترین مؤسسات حفظ قرآن کریم در کشور است و از سه قرن پیش تاکنون مناره‌ای علمی و دینی بوده که خاموش نشده است.

این مؤسسه توسط «مدرس واسیلی افندی»، عالم آلبانیایی در سال ۱۷۴۸ میلادی تأسیس شد تا منبعی برای علم، محلی برای گردهمایی دانشجویان و مرکزی برای تربیت علما در منطقه باشد.



ساختمان این مؤسسه در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط نیروهای صرب به طور کامل تخریب شد، اما پس از آن دولت قطر بازسازی آن را بر عهده گرفت و ترکیه هزینه‌های عملیاتی و نگهداری آن را تأمین کرد، که این امر جایگاه تاریخی و تمدنی مؤسسه را بازگرداند.

امروزه این مؤسسه مرکزی پیشرفته برای آموزش حفظ قرآن کریم است که آموزش عمیق دینی را با سنت‌های علمی دیرینه ترکیب می‌کند و به تابش فرهنگی و دینی خود در کوزوو و منطقه ادامه می‌دهد.