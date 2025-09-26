«لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» با محوریت رویدادهای گردشگری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر جمعه در هفتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر گفت: استان کرمان از تنوع اقلیمی، اقتصادی و معدنی بسیار خوبی برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی، معدنی و گردشگری کرمان، از برنامههای آتی برای تحرک بخشی به توسعه این استان خبر داد و افزود: با اتکای همین ظرفیتها، احساس کردیم استان کرمان میتواند برنامه تحرک وسیعی در حوزههای مختلف داشته باشد و به همین جهت برنامه تحرک بخشی به توسعه استان تحت عنوان «کرمان بر فراز» را با نگاه به اولویتها و ظرفیتهای بسیار خوبی که در استان وجود دارد؛ تدوین کردیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه این استان از تنوع اقلیمی و زیستی برخوردار است، گفت: ما در بخشهای گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، ظرفیتهای بالقوه و بالفعل زیادی داریم.
طالبی، گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم استان کرمان دانست و گفت: استانی با ۲۵ شهرستان و تنوع اقلیمی و بناهای تاریخی ثبت جهانی؛ میتواند جاذب گردشگر باشد.
وی، از برنامهریزی برای اجرای برنامه ویژهای با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» خبر داد و افزود: یکی از وجوه اصلی این برنامه، برگزاری رویدادهای گردشگری است که بیش از ۵۰ رویداد در سطح ملی و بینالمللی برای سال آینده تعریف شده است.
