به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح سهشنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت و آغاز سال تحصیلی مدارس، با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و دانشآموز گفت: مشارکت برای آینده استان کرمان از امروز باید در ذهن دانشآموزان ما باشد.
وی افزود: ساختن رؤیا برای آینده استان کرمان به دوش دانشآموزان امروز است و از اکنون باید ذهن دانشآموزان درگیر آینده این استان باشد.
استاندار کرمان خطاب به دانشآموزان این سوال را مطرح کرد که رؤیای شما برای تحقق «کرمان برفراز» و مشارکت فکری و بهترین پیشنهاد برای تحقق «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» چیست؟
طالبی، تصریح کرد: پاسخ به این سوال در فضای دانشآموزی، هم مشارکت شما را در آینده استان کرمان محقق کرده و هم مسئولان میتوانند از ایدهها، رویاها و نظرات شما برای ساختن آینده بهتر بهره بگیرند.
استاندار کرمان از ایجاد فرصت اندیشهورزی دانشآموزان در قالب شوراها و یا تشکلهای دانشآموزی سخن گفت و ادامه داد: استان کرمان نیازمند دانشآموزانی پرتلاش در عرصه تحصیل و رؤیا ساختن برای آینده استان است، دانش آموزانی که به تاسی از قهرمانان و اسطورههای بزرگ این دیار چون شهید حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان و هنرمندان و عالمان بزرگ، راهی تازه برای ساختن کرمان آغاز کنند.
طالبی، افزود: کرمانی که بتوانیم در هر جای دنیا به بر خواستن از این سرزمین افتخار کنیم و نام آن همراه با افتخار و غرور باشد.
وی ادامه داد: این کرمان با تلاش دانشآموزان در عرصههای مختلف ساخته میشود.
وی همچنین از اهتمام استان کرمان در ارتقای سطح آموزشی در مدارس و تأمین فضاها و تجهیزات مورد نیاز دانشآموزان از محرومترین نقاط در جنوب و شرق تا مرکز استان خبر داد و گفت: به پشتوانه رئیس جمهور اقدامات و گامهای بلندی در استان کرمان برای رفع کمبودها برداشتیم.
استاندار کرمان وجه دوم انتظار از دانش آموزان را تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی و پرورش دانشآموزانی خلاق و اندیشمند برای آینده این استان عنوان کرد و گفت: شما دانش آموزان مدرسه و فضای آموزشی را فقط برای تحصیل نبینند و سبک زندگی خود را تقویت کنند.
طالبی، افزود: استان کرمان در حوزههای دانشبنیان، فناوری و هوش مصنوعی گامهای بلندی برداشته و دانش آموزانی خلاق و اندیشمند در این حوزهها میخواهیم.
نظر شما