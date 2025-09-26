به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح جمعه در همایش خانوادگی «صبح نشاط» در بخش ماهان گفت: برنامه ما توسعه ورزشهای همگانی و به ویژه ورزشهایی است که مردم بتوانند در کنار خانوادههای خود حضور پیدا کنند.
وی، از برنامههای گسترده این استان برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: کرمان در نقطه آغاز یک تحول در توسعه گردشگری و حوزه سرمایهگذاری است و برنامهای با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» آماده کردهایم که بر اساس آن، از ابتدای نیمه دوم امسال، رویدادهای مختلف گردشگری، ورزشی و فرهنگی را طرحریزی و برنامههای بسیار گستردهای در سال ۱۴۰۵ خواهیم داشت.
استاندار کرمان، هدف از این برنامهها را جلب توجه ایران و دنیا به سمت جاذبههای گردشگری این استان دانست و افزود: کرمان دارای بیشترین اثر ثبت جهانی در کشور و دارای تنوع زیست محیطی و اقلیمی بسیار خوبی برای جذب گردشگر است که امیدوارم با معرفی این ظرفیتها، به اتفاق بزرگ سال ۱۴۰۵ کمک کنیم.
طالبی، افزود: هموطنان عزیز کرمان را در برنامههای بازدیدی خود قرار دهند و از جاذبههای زیبای آن از جمله شهر ماهان با باغ جهانی شاهزاده و مقبره شاه نعمتالله ولی دیدن کنند.
