به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: آیات و روایات گوناگونی در خصوص جهاد مطرح شده است، جهاد با ویژگی‌هایی که دارد در مقایسه با جنگ‌های دشمنان متفاوت بوده چرا که جهاد در راه خدا انجام می‌شود.

وی افزود: در دفاع مقدس هشت ساله رژیم بعث با سلاح‌های شیمیایی فجایع زیادی به بار آورد اما جمهوری اسلامی هرگز از سلاح شیمیایی استفاده نکرد.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در دوران جنگ ۱۲ روزه برخی فرماندهان را در منزل و همراه با خانواده خود به شهادت رساند اما جمهوری اسلامی هرگز چنین کاری را نکرد و این است که نحوه جهاد ایران اسلامی با جنگ دشمنان تفاوت دارد.

رضایی تصریح کرد: جهاد برای دفاع از مظلومان نیز صورت می‌گیرد، مبارزه با اسرائیل یک بعد آن عمل به آیات شریفه قرآن است و پیرامون آن دفاع از مردم غزه صورت می‌گیرد در حالی که بسیاری تنها در مجامع بین المللی در این باره فقط حرف می‌زنند.

وی بیان کرد: نسل جوان باید بیشتر پای صحبت یادگاران دفاع مقدس بشنیدند تا انگیزه دفاع و مقاومت در جوانان تقویت شود، رشد اخلاقی و معنوی رزمندگان و تمام جامعه ایرانی، در دوران دفاع مقدس از عوامل مؤثر بوده است.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: رشد نظامی و صنعتی در طول جنگ برای کشور ایجاد شد، رزمندگان به فکر افتادند تا ساخت انواع تسلیحات خودکفا شوند و دفاع مقدس یک تأثیرگذاری جهانی نیز داشت چرا در جنگ پرده از چهره تزویر جهان‌خواران کنار زده شد و ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب شکسته شد.

رضایی اضافه کرد: دشمن امروزه همان دشمن دوران جنگ تحمیلی هشت ساله است، امروز در این جنگ آمریکا نتانیاهو را مأمور به جنگ کرده و آنچه ما را در مقابل آنان پیروز می‌کند مقاومت و ایستادگی است.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور در سازمان ملل پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله را برای جهانیان بیان کرد.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: رهبر انقلاب در تعبیری ماه مهر را ماه آغاز حرکت میلیون‌ها نوجوان و جوان به سمت دانایی و علم دانست چرا که اگر امروزه در عرصه‌های مختلف پیشرفت کردیم مرهون زحمات و تلاش‌های دانش آموزان است.

رضایی با بیان‌اینکه به استعدادهای دانش آموزان باید توجه شود، ادامه داد: ه در شهرستان اردستان نیز در سال تحصیلی جدید با تغییر و تحول ایجاد شده در اداره آموزش پرورش، باید با نوآوری و خلاقیت و تلاش وضعیت بهتری ایجاد شده و در این عرصه خدمات قابل توجهی ارائه شود.

وی اضافه کرد: روز ششم سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله است که ثروتی برای جهان اسلام بود البته با رفتن او حزب الله همچنان زنده و پایدار است.

امام‌جمعه موقت اردستان با بیان اینکه چهارم مهر روز سرباز است که با حضور خود در مرزهای میهن اسلامی به جامعه امنیت و آرامش می‌دهند، خاطرنشان کرد: پنجم مهر روز شکست حصر آبادان است که شهر آبادان در عملیات ثامن الائمه، از محاصره دشمن آزاد شد.

رضایی تصریح کرد: روز پنجم روز گردشگری است، مسجد جامع اردستان از بناهای عظیم مورد توجه گردشگران است، امید می‌رود تمام نهادهای مربوطه سعی کنند در بهبود این فضا و حفظ تلاش و همت ویژه داشته باشند.