به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سیادتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به جبهه مقاومت بیان کرد: حزب الله در زمان شهید نصرالله از سه لایه حیاتی تشکیل شد که بعد از شهادت شهید نصرالله و در زمان نعیم قاسم هم ادامه دارد که نخستین آنها لایه جهادی حزب الله است.

وی با بیان اینکه شهید نصرالله فرماندهی میدانی مبارزه با صهیونیسم را در مناطق مختلف لبنان گسترش دادند و به نحوی توزیع و تقسیم شدند که هنگام حمله دشمن، یگان‌های عملیاتی حزب الله بتوانند واکنش سریع داشته باشند، افزود: این توزیع لایه‌های جهادی حزب الله بر اساس مناطق جغرافیایی، از اتفاقات ویژه شهید نصرالله بود که امروز هم ادامه دارد.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه لایه دوم حزب الله، لایه سیاسی است، بیان کرد: در زمان شهید نصرالله حزب الله به عنوان یک حزب سیاسی در پارلمان لبنان حضور یافت و با ائتلاف احزاب دیگر، شبکه قدرتمند مقاومت سیاسی را نیز تشکیل داد تا فرهنگ مقاومت در لبنان و مناطق دیگر تضعیف نشودکه امروز نیز این امر ادامه دارد.

سیادتی با بیان اینکه لایه سوم، خدمات اجتماعی است، افزود: یکی از برکات ویژه شهید نصرالله این بود که از مردم مستضعف جنوب لبنان و مردم دیگر نقاط و حتی مسیحیان غافل نبود و تا جای امکان نیازهای مردم تأمین می‌شد و خدمات اجتماعی مختلفی به مردم داده می‌شد و این یک سرمایه اجتماعی بسیار مهمی را برای حزب الله تشکیل داد که تا امروز هم وجود دارد.

وی در دیگر بخش صحبت‌های خود به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اتحاد نه تنها در ایام جنگ ۱۲ روزه بلکه امروز هم نیاز مهم و مبرم است زیرا امروز شاهد هستیم که سلایق مختلفی در کشورمان وجود دارد و دیدگاه‌های مختلفی دارند اما هر زمان که کشورمان در خطر باشد همه برمی خیزند و یک هدف دارند و این همان اتحاد مقدسی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که این وحدت نه تنها از دوران دفاع مقدس تا کنون از بین نرفته بلکه امروز هم وجود داشته و حتی تقویت شده است، تاکید کرد: این شناختی است که معظم له از مردم عزیز ایران اسلامی دارند و این اوج درایت ایشان را نشان می‌دهد.

سیادتی با بیان اینکه مسئله مهمی که معظم له در سخنان خود اشاره دارند، مقوله غنی سازی است، گفت: ایشان بازهم مردم ایران اسلامی را به فواید غنی سازی اورانیوم توجه دادند و بیان کردند اینکه دشمن به غنی سازی اصرار دارد، بدانید که این موضوع بسیار در توسعه اقتصادی و پزشکی و صنعتی ما مهم است.

وی با بیان اینکه غنی سازی برای ما امر حیاتی است زیرا در امر انرژی برق و گاز حائز اهمیت است، افزود: ما تا زمانی که از سوخت‌های فسیلی بهره گیری کنیم هم هزینه فراوانی باید بدهیم و هم آلودگی محیط زیست را به جان بخریم اما انرژی هسته‌ای می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و آلودگی محیط زیست را هم نخواهد داشت همچنین در کشاورزی، پزشکی، محیط زیست، علم و پژوهش و درمان و … کاربردهای مهمی دارد.