امام جمعه کاخک:فرهنگ دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین خاتونی در خطبه‌های نماز جمعه کاخک در مسجد جامع و مصلی حضرت ولی عصر (عج) این شهر با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است، اظهار کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی ذخیره ارزشمند و تمام نشدنی ملت ایران است.

امام جمعه کاخک تصریح کرد: صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان نگرانی و ترس آمریکا و استکبار جهانی بود که فرهنگ دفاع مقدس، بیداری علیه رژیم صهیونیستی و ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم را به همه آزادگان دنیا مخابره کرد.

وی عزت و اقتدار انقلاب اسلامی را مرهون خون شهدا و فرهنگ مقاومت و تسلیم‌ناپذیری ملت ایران دانست و افزود: رئیس جمهور کشورمان با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، پیام عزت و تسلیم ناپذیری را در سازمان ملل به همه دنیا مخابره کرد.

خاتونی با اشاره به روز بزرگداشت سالمند از سالمندان به عنوان ذخایر ارزشمند معنوی و برکت زندگی یاد و خاطرنشان کرد: سالمندان نیازمند توجه ما هستند و بر اساس تعالیم اسلامی، بی توجهی به آنها عقوبت الهی دارد.