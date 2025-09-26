  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

امام جمعه کاخک:فرهنگ دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است

کاخک- امام جمعه کاخک با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: فرهنگ دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است که باید آن را به درستی تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین خاتونی در خطبه‌های نماز جمعه کاخک در مسجد جامع و مصلی حضرت ولی عصر (عج) این شهر با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است، اظهار کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی ذخیره ارزشمند و تمام نشدنی ملت ایران است.

امام جمعه کاخک تصریح کرد: صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان نگرانی و ترس آمریکا و استکبار جهانی بود که فرهنگ دفاع مقدس، بیداری علیه رژیم صهیونیستی و ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم را به همه آزادگان دنیا مخابره کرد.

وی عزت و اقتدار انقلاب اسلامی را مرهون خون شهدا و فرهنگ مقاومت و تسلیم‌ناپذیری ملت ایران دانست و افزود: رئیس جمهور کشورمان با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، پیام عزت و تسلیم ناپذیری را در سازمان ملل به همه دنیا مخابره کرد.

خاتونی با اشاره به روز بزرگداشت سالمند از سالمندان به عنوان ذخایر ارزشمند معنوی و برکت زندگی یاد و خاطرنشان کرد: سالمندان نیازمند توجه ما هستند و بر اساس تعالیم اسلامی، بی توجهی به آنها عقوبت الهی دارد.

