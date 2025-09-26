امام جمعه چناران: تنها راه علاج کشور قوی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بختیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته چهارم مهر ماه در شهرستان چناران با اشاره به لزوم اصلاح فرد و جامعه اظهار کرد: اولین گام برای اصلاح، پاکسازی است؛ دوم، خودسازی و سپس جامعهسازی لذا باید ابتدا محیط را از تظاهر به گناه پاک کنیم تا خودسازی رخ دهد.
امام جمعه چناران بیان کرد: شهوات و غضب منشأ اصلی گناهان هستند بنابراین انسان با تقوای الهی و پرهیز از گناه میتواند رابطه خود را با خدا مستحکم کند و این استحکام رابطه با خدا، موجب پایداری ارتباط با خلق خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) از شش مورد به خدا پناه میبردند، گفت: شک و تردید، شرک خفی، تعصبات بیجا، غضبی که از سیطره عقل خارج میشود و حسد از جمله مواردی هستند که باید از آنها دوری جست.
بختیاری با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در هفته دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه بیان کرد: هفته دفاع مقدس و نبرد دوازده روزه با شهادت جمعی از برجستگان و جوانان شجاع، جلوهای دوباره یافت، شهادت، پاداش مجاهدت است همانگونه که در دفاع مقدس ۸ ساله و نبرد ۱۲ روزه، ملت ایران، فلسطین و غزه با خون شهدا به جلوه رسیدند.
امام جمعه چناران افزود: در نگاه راهبردی، شهادت پایان راه نیست بلکه اوج شکفتگی و سعادت است، شهادت سرمایهای است که ملت را رشد میدهد به آن درخشش میبخشد و ترس را از دلها میزداید بنابراین ملتی که شهادت را پیروزی بداند، هیچگاه اسیر دشمن نخواهد شد.
وی با تشریح سه عامل مهم در آغاز جنگ تحمیلی عنوان کرد: ضعف داخلی ایران در زمان بنیصدر، جاهطلبی خارجی و اشتباه محاسباتی صدام، سه عامل اصلی در آغاز جنگ بودند.
بختیاری همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، خواستار توجه بیشتر به کشف استعدادهای دانشآموزان شد و گفت: باید ظرفیتهای دانشآموزان را شناخت و توانایی آنان را تقویت کرد.
امام جمعه چناران تنها راه علاج کشور را در «قوی شدن» دانست و خاطرنشان کرد: قدرت باید در عرصههای نظامی، علمی، ساختاری و سازمانی و… به دست آید.
وی با اشاره به شخصیت سید حسن نصرالله اظهار کرد: سید حسن نصرالله شخصیتی مهم و مؤثر در جهان اسلام بود و توانست جایگاهی ماندگار در بین ملتها پیدا کند.
نظر شما