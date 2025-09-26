به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نخستین نماز جمعه پاییز ۱۴۰۴ آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: معلمان در کنار مسائل درسی، به مقوله مهم تربیت معنوی، پرورشی و دینی غافل نباشند، ابراز کرد: آموزش و پرورش در تربیت نسل جوان مؤمن و متدین نقش محوری دارد.

وی به سالگرد شهادت شهید نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت هم اشاره کرد و افزود: گرچه دشمن پلید و خبیث ایشان را از ما گرفتند اما راه مقاومت باز است و راه این شهید گرانقدر هم ادامه دارد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بنیانی که شهید نصرالله بنا نهادند در کشورهای اسلامی به خصوص لبنان و فلسطین، راه خودش را تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد، گفت: امروز شهد هستیم که مقاومت در اوج اقتدار قرار دارد.

شریفی نیا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دفاع مقدس، ابراز کرد: یکی از مهمترین نکات صحبت‌های ایشان همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، اتحاد مقدس در کشورمان است.

وی با بیان اینکه معظم له مسائل راهبردی و مهمی را در این سخنرانی اشاره کردند، افزود: ضرورت پرورش استعدادهای خوب و درخشان دانش آموزان و دانشجویان به خصوص در مسابقات بین المللی و ورزشی و … از جمله مهمترین نکات سخنرانی ایشان بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دانش آموزان ما در عرصه المپیادها و ورزشکاران کشتی گیر ما پرچم ایران اسلامی را در دنیا بلند کردند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام شأن از این دستاوردها قدردانی کردند.

شریفی نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان خود طی روزها و ماه‌های اخیر، بارها به ضرورت حفظ یکپارچگی و اتحاد مردم اشاره کردند، ابراز داشت: اتحاد اگر حفظ شود، آمریکا و اسرائیل و همه دنیا هم نمی‌توانند غلطی علیه ملت ایران کنند.