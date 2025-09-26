  1. استانها
  2. سمنان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

«اتحاد ملّی» شکست قطعی دشمنان را تضمین می‌کند

«اتحاد ملّی» شکست قطعی دشمنان را تضمین می‌کند

آرادان-امام جمعه آرادان با تأکید بر اینکه حفظ وحدت و اتحاد، شکست دشمنان نظام را قطعی می‌سازد، گفت: در سایه حفظ این اتحاد، آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان، قادر به انجام هیچ اقدامی نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نخستین نماز جمعه پاییز ۱۴۰۴ آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: معلمان در کنار مسائل درسی، به مقوله مهم تربیت معنوی، پرورشی و دینی غافل نباشند، ابراز کرد: آموزش و پرورش در تربیت نسل جوان مؤمن و متدین نقش محوری دارد.

وی به سالگرد شهادت شهید نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت هم اشاره کرد و افزود: گرچه دشمن پلید و خبیث ایشان را از ما گرفتند اما راه مقاومت باز است و راه این شهید گرانقدر هم ادامه دارد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بنیانی که شهید نصرالله بنا نهادند در کشورهای اسلامی به خصوص لبنان و فلسطین، راه خودش را تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد، گفت: امروز شهد هستیم که مقاومت در اوج اقتدار قرار دارد.

شریفی نیا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دفاع مقدس، ابراز کرد: یکی از مهمترین نکات صحبت‌های ایشان همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، اتحاد مقدس در کشورمان است.

وی با بیان اینکه معظم له مسائل راهبردی و مهمی را در این سخنرانی اشاره کردند، افزود: ضرورت پرورش استعدادهای خوب و درخشان دانش آموزان و دانشجویان به خصوص در مسابقات بین المللی و ورزشی و … از جمله مهمترین نکات سخنرانی ایشان بود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دانش آموزان ما در عرصه المپیادها و ورزشکاران کشتی گیر ما پرچم ایران اسلامی را در دنیا بلند کردند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام شأن از این دستاوردها قدردانی کردند.

شریفی نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان خود طی روزها و ماه‌های اخیر، بارها به ضرورت حفظ یکپارچگی و اتحاد مردم اشاره کردند، ابراز داشت: اتحاد اگر حفظ شود، آمریکا و اسرائیل و همه دنیا هم نمی‌توانند غلطی علیه ملت ایران کنند.

کد خبر 6602470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها