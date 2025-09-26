به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب بلوک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج درمصلای این شهر ضمن اشاره به وقوع حوادث متعدد در محور چشمه علی به کلاته رودبار و گلایه و مطالبه مردم شهرستان دامغان در این زمینه، تاکید کرد: توجه به مخاطرات جاده چشمه علی به کلاته رودبار مورد توجه مسئولان باشد.

وی افزود: نداشتن دید کافی؛ نبود علائم مناسب رانندگی؛ ما ایمن بودن حاشیه ایجاد شده در قسمتی از منتهی علیه جاده چشمه علی به کلاته باعث نگرانی‌های مجدد مردم شده است از سوی دیگر باید گفت داغ از دست دادن عزیزان در این جاده هنوز فراموش نشد و قطعاً این وضعیت جان همشهریان منطقه رودبار را به خطر خواهد انداخت.

امام جمعه دیباج با اشاره به درخشش مکتب شهید سید حسن نصرالله در طی یکسال گذشته افزود: عملکرد جهادی؛ سیاسی و خدماتی حزب الله در یکسال اخیر نشان داد سید مقاومت یک شخص نبود که با ترور او حزب الله بر زمین زده شود بلکه مکتبی بود ماندگار که هر روز در حال رویش و جوشش است. این مکتب خاموش شدنی نیست و با قوت در میدان باقی خواهد ماند.

امام جمعه شهر دیباج به دریچه فتح الفتوح اطلاعاتی و امنیتی با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات اظهار داشت: پخش مستند اقتدار اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان از رژیم غاصب صهیونیستی اولاً افسانه غیر قابل نفوذپذیر بودن این رژیم را درهم شکست و نشان داد این خانه چیزی جز خانه عنکبوت نیست.

وی گفت: برای ایران موازنه قدرت اطلاعاتی ایجاد کرد تا قدرت اطلاعاتی خود را در منطقه و جهان ثابت کند و ثالثاً جلوی تبلیغ دشمنان مبنی بر تضعیف اطلاعاتی ایران را گرفت و باعث افزایش روحیه اعتماد عمومی شد. ما از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه بخاطر این فتح الفتوح سپاسگزاریم.