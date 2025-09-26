به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری سیره و رشادت‌های شهدا، به ویژه گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، به موضوع بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای و اهمیت حفظ استقلال علمی و فناوری کشور پرداخت.

امام جمعه تربت جام با تبریک ایام دفاع مقدس، از ایثارگری‌های ملت به عنوان «تابلوی درخشان فضیلت‌های ملت ایران» یاد کرد و با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، به پیام مقام معظم رهبری پس از شهادت ایشان استناد کرد و گفت: شهادت ایشان ثابت کرد که سیره مقاومت یک شخص نبود، بلکه یک راه و یک مکتب الهی است.

وی با تأکید بر این‌که مذاکره با آمریکا به بن‌بست رسیده، این وضعیت را ناشی از اصرار طرف مقابل بر تسلیم ایران در سایه تحریم دانست و گفت: دست کشیدن از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم، به بهانه بهبود اقتصادی، واگذاری یک صنعت مهم و سرنوشت‌ساز به حوزه‌ای است که وابستگی ما را افزایش می‌دهد؛ این صنعت، خود یک راه روشن برای استقلال و پیشرفت است.

اسلامی ادامه‌داد: این بن‌بست به این دلیل است که مستکبر آمریکا نتیجه مذاکرات را قبل از مذاکرات اعلام کرد و اسم آن را مذاکره گذاشت در حالی که منظور آن‌ها تسلیم شدن در سایه تحریم بود.

امام‌جمعه تربت‌جام خاطرنشان کرد: آمریکا با همین بلاهت، سعی دارد از ایران دست کشیدن از فناوری مدرن و سرنوشت‌ساز غنی‌سازی اورانیوم را در ازای لغو تحریم‌ها بخواهد، در حالی که فناوری هسته‌ای بیش از صد کاربرد صلح‌آمیز در حوزه‌های سلامت، انرژی، کشاورزی و … دارد و واگذاری آن به حوزه صنعت نفت، شکستن گسل موهوم وابستگی به غرب و از دست دادن یک مزیت مهم ملی است.

وی هشدار داد: ما یک بار بخش مهمی از توان هسته‌ای را امحا کردیم اما در عوض چه چیزی گرفتیم؟ ده سال آمریکا با برجام بازی کرد و در نهایت تحریم‌های شورای امنیت مجدداً بازگشت. نتیجه مذاکره در حالتی که طرف مقابل از موضع ستمگری، استقلال ما را به رسمیت نمی‌شناسد، تنها به نفع دشمن است.

اسلامی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب، «استحکام ساخت درونی کشور» و «تولید قدرت داخلی» را تنها مسیر پیش روی دولت‌مردان دانست.

امام جمعه تربت جام در پایان ضمن تقدیر از مواضع رئیس جمهور در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی و تلویحاً طرح ایجاد «ارتش بین‌المللی امت اسلام در مقابل اسرائیل»، این رویکرد را بسیار خردمندانه و عزتمندانه و شرافتمندانه خواند.