  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

امام جمعه گناباد: سخنرانی رئیس جمهور عزتمندانه و افشاگرانه بود

امام جمعه گناباد: سخنرانی رئیس جمهور عزتمندانه و افشاگرانه بود

گناباد- امام جمعه گناباد گفت: سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل، عزتمندانه، مقتدرانه و افشاگرانه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه‌های نماز جمعه گناباد در مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) این شهر با بیان اینکه سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل، عزتمندانه، مقتدرانه و افشاگرانه بود، اظهار کرد: رئیس جمهور با نشان دادن تصاویر شهدای کودک، نوجوان و بانوان در جنگ ۱۲ روزه جهان غرب را استیضاح کرد.

امام جمعه گناباد با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره سرداران و ۳۸۰ شهید شهرستان گناباد، اظهار کرد: استقبال بی نظیر مردم شهیدپرور شهرستان گناباد در این مراسم بیعتی مجدد با رهبر حکیم انقلاب در پاسداری از نظام اسلامی و ادامه راه شهدا بود.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با آمریکا و اینکه مذاکره در شرایط فعلی ضرر محض است اشاره کرد و گفت: الحمدالله ایران مقتدر است و به همین دلیل دشمنان در جنگ ۱۲ روزه مجبور شدند درخواست آتش بس کنند.

کد خبر 6602468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها