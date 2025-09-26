  1. استانها
فرمانده سپاه بردسکن: توکل بر خدا و همدلی رمز پیروزی ملت ایران است

بردسکن- فرمانده سپاه ناحیه بردسکن گفت: توفیق‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های دفاعی و علمی، نتیجه توکل به خدا و همدلی ملت و نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با اشاره به دلاوری‌های نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، نیروهای مسلح ما با پشتوانه الهی و ایستادگی جانانه، دشمن را ناکام گذاشتند همانطور که در جنگ ۸ سال دفاع مقدس صدام آن سگ هار آمریکا نتوانست یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن افزود: در جنگ اخیر، دشمن پس از ۱۲ روز پرچم سفید را بالا برد و به غلط کردن افتاد، پیشرفت نظامی و صنعتی کشور باعث شد مدت جنگ‌ها کاهش یابد و دشمن به شکست کشانده شود.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به فعالان عرصه تربیتی و فرهنگی گفت: کسانی که با مردم سرکار دارند، باید کار خود را با صلابت انجام دهند و در جهاد تبیین نقش مؤثر ایفا کنند.

جنیدی با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد: توکل بر خدا تنها راه رسیدن به پیروزی است و امروز با همدلی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و مردم، نیروهای مسلح می‌توانند مشکلات را پشت سر بگذارند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن خاطرنشان کرد: دشمن امروز روی معیشت مردم تمرکز کرده، اما ما نباید اجازه دهیم احساس قدرت کند و اتحاد، انسجام و توکل به خدا ما را در برابر تهدیدها قدرتمند می‌کند.

