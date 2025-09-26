فرمانده سپاه بردسکن: توکل بر خدا و همدلی رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با اشاره به دلاوری‌های نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، نیروهای مسلح ما با پشتوانه الهی و ایستادگی جانانه، دشمن را ناکام گذاشتند همانطور که در جنگ ۸ سال دفاع مقدس صدام آن سگ هار آمریکا نتوانست یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن افزود: در جنگ اخیر، دشمن پس از ۱۲ روز پرچم سفید را بالا برد و به غلط کردن افتاد، پیشرفت نظامی و صنعتی کشور باعث شد مدت جنگ‌ها کاهش یابد و دشمن به شکست کشانده شود.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به فعالان عرصه تربیتی و فرهنگی گفت: کسانی که با مردم سرکار دارند، باید کار خود را با صلابت انجام دهند و در جهاد تبیین نقش مؤثر ایفا کنند.

جنیدی با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی تأکید کرد: توکل بر خدا تنها راه رسیدن به پیروزی است و امروز با همدلی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و مردم، نیروهای مسلح می‌توانند مشکلات را پشت سر بگذارند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن خاطرنشان کرد: دشمن امروز روی معیشت مردم تمرکز کرده، اما ما نباید اجازه دهیم احساس قدرت کند و اتحاد، انسجام و توکل به خدا ما را در برابر تهدیدها قدرتمند می‌کند.