به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اشکذر با اشاره به خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه و اوصاف متقین، خودسازی و تلاش برای آخرت را مهم‌ترین سرمایه انسان دانست و اظهار کرد: انسان پرهیزگار برای رسیدن به سعادت جاودان سختی‌های دنیا را تحمل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه زندگی دنیوی گذرا و موقتی است، افزود: مؤمن باید با صبر، برنامه‌ریزی و عزم راسخ در برابر آزمایش‌های الهی ایستادگی کرده و فرصت‌های کوتاه دنیا را برای ذخیره آخرت مغتنم بشمارد.

صانعی با اشاره به هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای اشکذر گفت: امروز دشمنان با «جنگ روایت‌ها» در تلاش‌اند تا واقعیت‌های جنگ تحمیلی را تحریف کرده و هویت دفاع مقدس را زیر سوال ببرند.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس صرفاً نبرد ایران و عراق نبود، بلکه پشت رژیم بعث، جبهه عبری، غربی و آمریکایی قرار داشت اما رزمندگان ما با دست خالی و ایمان به خدا، دشمن را شکست دادند.

امام جمعه اشکذر با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به توانمندی‌های موشکی پیشرفته دست یافته است، هشدار داد: هرگونه خطای دشمنان با پاسخ قاطع جوانان انقلابی روبه‌رو خواهد شد.

وی در ادامه به تلاش رژیم صهیونیستی و حامیان غربی برای ایجاد تفرقه میان ملت‌های منطقه اشاره کرد و گفت: آنان می‌کوشند ایران را آغازگر جنگ معرفی کنند، در حالی‌که حضور میلیونی زائران اربعین نماد وحدت و عشق به اهل بیت (ع) است و این نقشه شوم ناکام خواهد ماند.

صانعی خطاب به جوانان بسیجی و فعالان فرهنگی تأکید کرد: فضای مجازی بستر اصلی دشمن برای تحریف ارزش‌هاست و شما باید با تولید محتوای مؤثر و روشنگری، مانع وارونه‌نمایی حقیقت دفاع مقدس شوید.

امام جمعه اشکذر در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به سالگرد شهادت «سیدالشهدای مقاومت» گفت: اگرچه فقدان این فرمانده بزرگ ضایعه‌ای برای جریان مقاومت بود، اما امروز مشاهده می‌کنیم که رهبری مکتبی راز بقا و استمرار این جریان است و نه فردمحوری.

وی افزود: خون شهدا موجب شد ساختار حزب‌الله مستحکم‌تر شود و اکنون این جریان به الگویی برای ملت‌های منطقه از جمله یمن و عراق تبدیل شده است.

صانعی در ادامه با گرامیداشت شهدای مقاومت تأکید کرد: «تا روز تحقق وعده الهی و ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، جبهه مقاومت در مسیر خود استوار خواهد ماند.»

خطیب نمازجمعه اشکذر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، آن را یک مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های دیگر، این بار بنیان خانواده را هدف قرار داده است.

وی با انتقاد از ترک فعل برخی دستگاه‌های فرهنگی، خواستار توجه جدی‌تر به اقناع و فرهنگ‌سازی برای نسل جوان شد و افزود: برخورد صرفاً سلبی کافی نیست و در کنار جهاد تبیین باید دستگاه‌های امنیتی و قضائی نیز با جریان‌های نفوذی مقابله کنند.

امام جمعه اشکذر در پایان تصریح کرد: اگر تفکر دینی و حریم خانواده تقویت شود، آرامش و امنیت به جامعه بازخواهد گشت و توطئه‌های دشمن در جنگ نرم خنثی خواهد شد.