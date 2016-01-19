علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صادق محمدزاده بازیکن نونهال قمی در فهرست نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتبال نونهالان کشورمان قرار گرفته است.

وی افزود: این بازیکن بومی پیش از این هم در فهرست نفرات دعوت شده قرار گرفته بود و دعوت دوباره از این بازیکن نشان دهنده قرار گرفتن این بازیکن در بین نفرات اصلی تیم ملی نونهالان است.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: حضور بازیکنان قمی در تیم‌های ملی پایه نشان دهنده توسعه تدریجی فوتبال پایه در قم است چنان که قم هم در بخش بانوان و هم در بخش مردان در پایه بازیکن ملی دارد.

احمدی بیان داشت: مسابقات لیگ‌های نونهالان استان قم نیز آغاز شده است و تیم‌های حاضر در این مسابقات دیدارهای خود را آغاز کرده‌اند ضمن اینکه نماینده قم در لیگ نونهالان کشور نیز به زودی معرفی می‌شود.

وی عنوان کرد: در رده سنی نوجوانان نیز تیم فوتبال سیاه جامگان با کسب عنوان قهرمانی لیگ استانی به عنوان نماینده قم در مسابقات قهرمانی کشور مشخص شده و تمرینات این تیم در حال برگزاری است.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: تیم آبادگران نیز نماینده قم در لیگ جوانان کشور خواهد بود ضمن اینکه به دلیل عدم برگزاری مسابقات لیگ امیدهای استان قم تکلیف نماینده اعزامی قم به مسابقات امیدهای کشور هنوز مشخص نشده است.