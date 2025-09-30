  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

برنامه ریزی برای هماهنگی بازی های لیگ برتر با مسابقات تیم ملی فوتبال

دبیر سازمان لیگ و مسئول لیگ برتر فوتبال نشست هم اندیشی و هماهنگی با مربی تیم ملی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، مدیران سازمان لیگ همواره با در نظر گرفتن منافع تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه ها برنامه مسابقات لیگ را تدوین و تنظیم می کند و در همین راستا نیز جلسات منظم و متعددی با کادرفنی تیم ملی برگزار می شود.

در هفته های گذشته محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر با امیر قلعه نویی سرمربی و سعید الهویی مربی تیم ملی نشستی در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند.

امروز نیز سعید الهویی مربی تیم ملی به سازمان لیگ فوتبال آمد و نشستی با محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر جهت هماهنگی‌های های بیشتر به منظور برنامه ریزی مسابقات لیگ تا نیم فصل برگزار کردند.

