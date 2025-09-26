تساوی گل گهر و فولاد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و فولاد در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت فرهاد امینی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در دقیقه ۳، نخستین موقعیت جدی بازی برای گل‌گهر رقم خورد؛ رضا جعفری با شوتی محکم دروازه فولاد را تهدید کرد اما حامد لک با واکنشی سریع توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۱۰ این بار فولاد فرصت مناسبی به دست آورد. توپ در دهانه دروازه به باینما رسید اما بار دیگر واکنش تماشایی حامد لک مانع از فرو ریختن دروازه گل‌گهر شد.

در دقیقه ۲۷ نیز فولاد نزدیک بود به گل برسد. محمدرضا سلیمانی با شوتی سنگین دروازه میزبان را هدف گرفت اما فررین گروسیان دروازه‌بان گل‌گهر با مهاری دیدنی اجازه نداد دروازه تیمش باز شود.

به این ترتیب، تلاش‌های دو تیم در نیمه نخست ثمری نداشت و این نیمه با تساوی بدون گل به پایان رسید.