گل گهر و فولاد امتیازها را تقسیم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و فولاد در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت فرهاد امینی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۳، نخستین موقعیت جدی بازی برای گل‌گهر رقم خورد؛ رضا جعفری با شوتی محکم دروازه فولاد را تهدید کرد اما حامد لک با واکنشی سریع توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۱۰ این بار فولاد فرصت مناسبی به دست آورد. توپ در دهانه دروازه به باینما رسید اما بار دیگر واکنش تماشایی حامد لک مانع از فرو ریختن دروازه گل‌گهر شد.

در دقیقه ۲۷ نیز فولاد نزدیک بود به گل برسد. محمدرضا سلیمانی با شوتی سنگین دروازه میزبان را هدف گرفت اما فررین گروسیان دروازه‌بان گل‌گهر با مهاری دیدنی اجازه نداد دروازه تیمش باز شود.

در دقیقه ۵۶، فولاد با ضربه محکم بلانکو از پشت محوطه جریمه دروازه گل‌گهر را تهدید کرد اما فرزین گروسیان با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد.

پس از این صحنه، جریان بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و تلاش دو تیم برای گلزنی نتیجه‌ای در بر نداشت تا مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا گل گهر ۸ و فولاد ۵ امتیازی شدند.