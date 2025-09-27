داروی حیاتی بیماران فیبروز ریوی تولید انبوه شد؛افزایش طول عمر تا ۱۱سال

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت دانش‌بنیان دارویی (عضو کارخانه نوآوری آزادی) برای نخستین بار در کشور موفق به تولید انبوه داروی «اُفنیب» (نینتدانیب) با دوز ۲×۱۵۰ میلی‌گرم شده است. «اُفنیب»، دارویی پیشرفته در رده مهارکننده‌های تیروزین کیناز است که روند پیشرفت بیماری‌های ریوی پیش‌رونده را کند می‌سازد.

این دارو با کاهش التهاب و فیبروز در بافت ریه، نقش مؤثری در بهبود عملکرد تنفسی بیماران دارد. گروه هدف این دارو شامل بیماران مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF)، سایر فیبروزهای پیش‌رونده ریوی (ILDs)، بیماری ریوی ناشی از اسکلرودرمی (SSc-ILD) است.

مریم نوابخش عضو واحد داروسازی این شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پیش از تولید این دارو، درمان مناسبی برای این بیماری‌ها وجود نداشت و براساس مطالعات، می‌تواند طول عمر بیماران را تا ۱۱ سال افزایش دهد و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.

این فعال فناور با اشاره به هزینه بالای نمونه وارداتی این دارو گفت: پیش از تولید داخلی، بیماران برای تأمین نینتدانیب به‌صورت تک‌نسخه‌ای یا واردات غیررسمی، ماهانه بیش از هزار دلار هزینه می‌کردند که بار مالی بسیار سنگینی بود. با تولید داخلی توسط این شرکت و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، هزینه دارو به کمتر از نصف نمونه وارداتی کاهش یافته و بیماران دسترسی آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تری به درمان خواهند داشت.

او تأکید کرد: بیماری فیبروز ریوی، یک بیماری پیش‌رونده و دشوار است که زندگی بیماران را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و دسترسی به دارویی مانند «اُفنیب» برای این بیماران حیاتی است. قیمت نهایی دارو هنوز نهایی نشده، اما شرکت در تلاش است تا آن را با قیمتی بسیار مناسب‌تر از نمونه خارجی عرضه کند.

این فعال فناور افزود: این دارو به زودی وارد بازار خواهد شد و در اختیار بیماران مبتلا به فیبروز ریوی و بیماری‌های مرتبط قرار می‌گیرد.

وی همچنین به دیگر محصولات تخصصی شرکت اشاره کرد و گفت: «سانارلبین» به‌عنوان داروی ضدسرطان، «آکنوتراپ» برای درمان آکنه‌های شدید، و «سادیترول» در حوزه متابولیت‌های ویتامین D از جمله محصولات مهم سانا فارمد هستند که جایگاه این شرکت را در تولید داروهای تخصصی تثبیت کرده‌اند.

نوابخش خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه تحقیق و توسعه، شرکت آمادگی دارد نیاز داخلی و منطقه‌ای را پوشش داده و همچنین برنامه‌هایی برای صادرات داروی «اُفنیب» به کشورهای همسایه در دست اجرا دارد.

وی در پایان گفت: تولید انبوه داروی «اُفنیب» توسط این شرکت دانش‌بنیان، گامی مهم در ارتقای کیفیت درمان بیماران مبتلا به فیبروز ریوی و دیگر بیماری‌های مرتبط است و نویدبخش تحولی بزرگ در صنعت دارویی کشور محسوب می‌شود.