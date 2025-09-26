پیروزی سپاهان در نیمه اول دیدار با خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر و سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر امروز جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

در نیمه اول، دو تیم موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما در نهایت این شاگردان سپاهان بودند که موفق شدند قفل دروازه خیبر را باز کنند.

در دقیقه ۵، کرنر ارسالی علی شجاعی به شکلی خطرناک مستقیم روانه دروازه سپاهان شد که با واکنش سریع محمدرضا اخباری مهار شد تا نخستین فرصت جدی مسابقه از دست برود.

در دقیقه ۱۴ نیز خیبر روی ضدحمله‌ای سریع و حرکت امیرحسین فارسی صاحب موقعیت شد اما بی‌دقتی بازیکنان این تیم باعث شد این فرصت هم نتیجه‌ای در بر نداشته باشد.

گل اول بازی برای سپاهان

سرانجام در دقیقه ۳۲، احسان حاج‌صفی روی یک ضربه آزاد دیدنی با پای چپ توپ را به تور دروازه پورحمیدی چسباند تا سپاهان با یک گل از حریف پیش بیفتد.