به گزارش خبرنگار مهر، مدافعان تیم فوتبال استقلال در دیدارهای اخیر عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ زنگ خطری برای ریکاردو ساپینتو بود تا هرچه سریع‌تر فکری برای اصلاح خط دفاعی تیمش کند.

آرمین سهرابیان و عارف آقاسی، مدافعان تیم فوتبال استقلال علاوه بر عملکرد ضعیفشان با مصاحبه‌ها و انتشار مطالبی در صفحات مجازی خود، خشم هواداران را برانگیختند تا جایی که یک دقیقه بعد از دریافت گل دوم مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر که با اشتباه عارف آقاسی به ثمر رسید کادرفنی مجبور به تعویض این بازیکن پراشتباه شد و هواداران به شدت نسبت به عملکرد این بازیکن اعتراض کردند و شعار «حیاکن، رهاکن» علیه او سر دادند.

با وجود خداحافظی آقاسی در میکسدزون ورزشگاه بعد از دیدار با پیکان، این بازیکن در کمتر از ۲۴ ساعت حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد استقلال باشگاه من است، کجا بروم؟ آقاسی که بعد از حواشی به وجود آمده مجدد به تمرینات تیمش اضافه شد گویا قرار است در دو بازی آینده نیمکت نشین باشد تا به شرایط ایده‌آل خود برسد.

در این بین آرمین سهرابیان هم با انتقاد از بازیکنان خارجی استقلال در واکنش به عملکرد پر اشتباهش، اوضاع را برای خود بدتر کرد و باعث شد ساپینتو در آخرین بازی استقلال در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر او را از لیست بازیکنان حذف کند.

بعد از جلسات متعدد مدیران باشگاه استقلال برخی از بازیکنان تیم به کمیته انضباطی دعوت شده و یک اولتیماتوم رسمی به ساپینتو داده شد. حالا ساپینتو برای ماندن در استقلال باید تمام توانش را برای ۲ بازی آینده با شمس آذر و المحرق بحرین به کار گیرد و ضعف ساختار دفاعی را در این مدت اصلاح کند.

با توجه به عدم تمرکز سهرابیان و عارف آقاسی ساپینتو می‌تواند از عارف غلامی باتجربه که مصدومیتش به تازگی رفع شده استفاده کند؛ همچنین ضرغام سعداوی مدافع جوان استقلال هم یکی دیگر از گزینه‌های ساپینتو برای استفاده در ترکیب اصلی است.

سعداوی مهره کلیدی استقلال است که در صورت اعتماد ساپینتو می‌تواند بار دیگر تجربه حضور در ترکیب این تیم را داشته باشد. این مدافع سرعتی ۱۹ ساله در فصل گذشته چندین بار به عنوان دفاع وسط به میدان رفت و در رقابت‌های جام حذفی نیز توانست یک پنالتی برای تیم خود به ارمغان بیاورد.