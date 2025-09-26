به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین مکوندی عصر امروز جمعه در نشست توسعه زنجیره ارزش شیلات با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه این صنعت اظهار کرد: نگاه به حوزه شیلات در سطح ملی و وزارتخانه‌ای باید بازنگری شود؛ تلاش ما این است که جایگاه شیلات در اقتصاد استان و کشور بیش از گذشته تقویت شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای معرفی ظرفیت‌های شیلاتی استان افزود: برگزاری غرفه خوزستان در نمایشگاه ایران اکسپو در تهران بر پایه زنجیره ارزش شیلات، یکی از گام‌های مهم در معرفی ظرفیت‌های این بخش بود.

مکوندی همچنین از تخصیص اعتبارات ویژه خبر داد و گفت: سال گذشته کل بودجه وزارت جهاد کشاورزی از محل منابع تکلیفی برای استان خوزستان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود که یک‌سوم تسهیلات تبصره ۱۸ به حوزه شیلات اختصاص یافت. علاوه بر آن، در برخی شهرستان‌ها نیز از محل کمک‌های فنی و اعتباری حمایت‌هایی انجام شد.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با بیان اینکه تعدد کارگروه‌ها یکی از مشکلات جدی این حوزه است، بیان کرد: بسیاری از مصوبات کارگروه‌ها جنبه احساسی دارند و فاقد ضمانت اجرایی هستند. پیگیری مصوبات باید بر اساس اولویت‌ها و با پشتوانه اجرایی دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: برای تعدیل و حل مشکلات موجود، پیشنهاد می‌شود این مسائل با هماهنگی اتاق بازرگانی اهواز به‌صورت تخصصی در شورای گفت‌وگوی استان بررسی و جمع‌بندی شود.