به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه زنجیره ارزش شیلات و بهره‌وری همه‌جانبه عصر امروز جمعه با حضور مدیران کل هماهنگی اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان، اتحادیه‌ها، تشکل‌های آبزی‌پروری و کارخانه‌های خوراک آبزیان در سالن جلسات شیلات خوزستان برگزار شد.

سید شریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان در این نشست با تأکید بر نقش اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اتحادیه‌ها یکی از ارکان اصلی تصمیم جمعی هستند و ما از مسیر قانون و تعامل با شما حرکت می‌کنیم؛ تنها با همگرایی می‌توانیم از بحران‌ها عبور کرده و به دوران شکوفایی بازگردیم.

وی با بیان اینکه این نشست فرصتی برای بازخوانی چالش‌ها و ترسیم افق آینده صنعت شیلات استان است، اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریامحور و مدیریت یکپارچه سواحل از سیاست‌های دولت است؛ خوزستان با ظرفیت‌های آبی خود می‌تواند جایگاه ملی و بین‌المللی ویژه‌ای در اقتصاد شیلات پیدا کند.

موسوی تکمیل مجتمع‌های نیمه‌تمام آبزی‌پروری را از اولویت‌های جدی دانست و افزود: امیدواریم زیرساخت‌های فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان کارون و شهید احمدیان خرمشهر در سال جاری به بهره‌برداری برسند.

سرپرست شیلات خوزستان، صادرات تک‌گونه‌ای کپورماهیان پرورشی را «آسیب جدی» توصیف کرد و گفت: با تغییرات اقلیمی جهانی، تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی و معرفی گونه‌های جدید یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی، تنش‌های آبی و افزایش شوری آب را «مهم‌ترین چالش‌های این صنعت» دانست و هشدار داد: اگر حتی یک کیلوگرم از تولید کاسته شود، این مسئله هم زیان اقتصادی دارد و هم جای پرسش جدی خواهد بود.

موسوی با اشاره به مشکلات پرورش‌دهندگان ماهی در آبادان و خرمشهر تأکید کرد: رهاسازی آب از سدهای بالادست تنها راه جلوگیری از خسارت به مزارع و حفظ سرمایه آبزی‌پروری است.

وی همچنین به ظرفیت کارخانه‌های خوراک آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: با حمایت و رفع موانع، می‌توانیم محصولات خوراک آبزیان را از خوزستان به بازارهای منطقه صادر کنیم.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان اعلام کرد: اهواز بهمن‌ماه امسال میزبان نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه دریامحور، آب و کشاورزی نوین مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود؛ فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و تعاملات داخلی و خارجی در حوزه شیلات.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله تأمین نهاده و کود شیمیایی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، احداث زیرساخت‌ها و جاده دسترسی مجتمع‌های پرورش میگو و ماهیان گرمابی، گشایش بازارهای صادراتی، افزایش تجارت جهانی و نوسانات ارزی مطرح شد.