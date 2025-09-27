انرژی خورشیدی؛ راه حل افت نوسان برق در جنوب کرمان

خبرگزاری مهر – گروه استانها: جنوب استان کرمان با برخورداری از اقلیم گرم و خشک و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، بهعنوان یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه انرژی خورشیدی شناخته میشود.
این منطقه با تابش مستقیم و مستمر خورشید، شرایطی ایدهآل برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی، صنعتی و مزرعهای فراهم کرده است.
بر اساس بررسیهای انجامشده، شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار جنوب و قلعهگنج در صدر مناطق دارای ظرفیت بالا برای تولید برق خورشیدی قرار دارند.
این مناطق نهتنها از نظر شدت تابش، بلکه از نظر دسترسی به زمینهای بلااستفاده و کمجمعیت نیز شرایط مناسبی برای اجرای پروژههای بزرگ مقیاس دارند.
توسعه سامانههای خورشیدی خانگی در جنوب کرمان
در سالهای اخیر، با حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت و وزارت نیرو، دهها سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای خانوارهای محروم در این مناطق نصب شدهاند. این سامانهها علاوه بر تأمین برق مصرفی، امکان فروش مازاد تولید به شبکه سراسری را نیز فراهم کرده و به منبع درآمدی پایدار برای خانوادهها تبدیل شدهاند.
از جمله مزایای توسعه انرژی خورشیدی در جنوب کرمان میتوان به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا، ایجاد اشتغال در حوزه نصب، نگهداری و بهرهبرداری از سامانههای خورشیدی، تأمین برق پایدار برای مناطق دورافتاده و فاقد زیر ساختهای برقرسانی و امکان صادرات برق به استانهای همجوار در صورت افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد.
در حال حاضر، طرحهایی برای احداث شهرکهای خورشیدی در اراضی بیابانی شرق جیرفت و شمال فاریاب در حال بررسی است که این شهرکها با استفاده از فناوریهای نوین مانند پنلهای دومحوره و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی، میتوانند نقش مهمی در تأمین برق منطقه و پشتیبانی از شبکه سراسری ایفا کنند.
طالبی، استاندار کرمان نیز با تدوین سند راهبردی انرژیهای تجدیدپذیر، در تلاش است تا با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان کرمان را تا سال ۱۴۰۷ به بیش از ۱۰۰ مگاوات افزایش دهد.
خودکفایی انرژی در مناطق محروم کرمان
قائم مقام کمیته امداد کشور که در جنوب کرمان حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: استان کرمان با توجه به شدت بالای تابش خورشید، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و این موضوع میتواند زمینهساز ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههایی باشد که امکان اشتغال در سایر حوزهها را ندارند.
جعفر صباغیان، با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و وزارت نیرو، از اجرای طرح احداث پنلهای خورشیدی در دو نوع تک محوری ۵ کیلوواتی و نیروگاههای مزرعهای در نقاط مختلف کشور خبر میدهد.
وی میافزاید: مزایای این طرحها تولید انرژی پاک، کاهش ناترازی انرژی در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی خانوادههای تحت حمایت است.
قائم مقام کمیته امداد کشور میگوید: تاکنون سه هزار نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت ۵ کیلووات برای مددجویان احداث شده و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در حال اجرا است که ۱۵۰ مورد از آنها در جنوب کرمان افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری شد.
صباغیان، میافزاید: در ادامه این طرحها، برنامهریزی برای آموزش بهرهبرداری و نگهداری از سامانههای خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بررسیهایی برای افزودن سیستمهای ذخیرهسازی انرژی (باتریهای خورشیدی) در مناطق دورافتاده آغاز شده تا خانوادهها بتوانند در ساعات شب نیز از برق تولیدی خود بهرهمند شوند.
وی ادامه میدهد: این اقدامات گامی مهم در جهت خودکفایی انرژی و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری در مناطق محروم جنوب کرمان خواهد بود.
وی بابیان اینکه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر، نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا میکند میگوید: در جنوب کرمان، با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، پتانسیل بالایی برای تولید برق خورشیدی وجود دارد و استفاده از این ظرفیت نهتنها به کاهش هزینههای خانوارها کمک میکند، بلکه میتواند به ایجاد اشتغال در حوزه نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات خورشیدی نیز منجر شود.
قائم مقام کمیته امداد کشور تصریح میکند: بر اساس مطالعات انجامشده، هر سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی میتواند سالانه حدود ۸ هزار کیلوواتساعت برق تولید کند که بخشی از آن به شبکه برق کشور تزریق شده و بخشی دیگر برای مصرف خانگی استفاده میشود.
صباغیان، میافزاید: این مدل اقتصادی، به مددجویان امکان میدهد تا از طریق فروش برق، درآمد ماهانهای ثابت داشته باشند.
وی تصریح میکند: همچنین در راستای توسعه این طرحها، مراکز فنی و حرفهای استان کرمان دورههای تخصصی آموزش انرژی خورشیدی را برای جوانان و مددجویان برگزار کردهاند تا زمینه اشتغالزایی محلی نیز فراهم شود. این آموزشها شامل نصب پنل، عیبیابی، نگهداری و اصول ایمنی در کار با تجهیزات خورشیدی است.
احداث شهرکهای خورشیدی در مناطق بیابانی شرق استان کرمان
همزمان با اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان از آغاز فاز مطالعاتی احداث شهرکهای خورشیدی در نقاط مستعد این استان خبر داد.
سید مصطفی آیت الهی موسوی، میگوید: با توجه به تغییرات اقلیمی و ضرورت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، توسعه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از اولویتهای عمرانی استان کرمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی میافزاید: در حال حاضر، مطالعات اولیه برای احداث شهرکهای خورشیدی در مناطق بیابانی شرق استان کرمان آغاز شده که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکان تولید برق در مقیاس بالا و صادرات آن به استانهای همجوار فراهم خواهد شد.
موسوی، با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در این مسیر میگوید: همکاری با دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه نیرو آغاز شده تا طراحی سامانههای خورشیدی با راندمان بالا و سازگار با شرایط اقلیمی استان کرمان انجام شود. همچنین طرحهایی برای استفاده از پنلهای خورشیدی در ساختمانهای اداری و مدارس در حال تدوین است.
وی ادامه میدهد: یکی از برنامههای مهم ما، ایجاد مراکز آموزش تخصصی انرژی خورشیدی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته است تا جوانان بومی بتوانند در زمینه نصب، نگهداری و بهرهبرداری از سامانههای خورشیدی مهارت کسب کنند و وارد بازار کار شوند.
موسوی، همچنین از تدوین بستههای حمایتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر میدهد و میگوید: با تسهیل فرآیند صدور مجوز، واگذاری زمین و تضمین خرید برق تولیدی، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شده است.
وی میافزاید: توسعه انرژی خورشیدی در کرمان نه تنها یک ضرورت زیستمحیطی است، بلکه میتواند به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق محروم این استان ایفای نقش کند.
