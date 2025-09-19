به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز قربانی شامگاه جمعه در نشست خبری پس از پیروزی تیمش برابر ذوب‌آهن، این برد را به هواداران تبریک گفت و افزود: در بسیاری از استادیوم‌ها بازی و مربیگری کرده‌ام، اما جو ورزشگاه پارس برایم تازگی دارد و بسیار لذت‌بخش است.

وی ادامه داد: باید از همه عوامل تشکر کنم و اگر قدردانی نکنم، بی‌انصافی کرده‌ام؛ البته جای پیشرفت و کار بیشتر نیز وجود دارد.

سرمربی فجر سپاسی با بیان علاقه به ادامه دار بودن بازی گفت: دوست داشتیم بازی ادامه پیدا کند و از فضای مسابقه لذت بیشتری ببریم؛ نوع بازی فجر باید مانند فیلم‌های اکشن باشد، طوری که تماشاگر در میانه فیلم از جای خود بلند نشود؛ در حال حرکت به سمت آن هستیم.

قربانی افزود: فوتبال امروز حق ما را به طور کامل ادا نکرد و باید گل‌های بیشتری می‌زدیم؛ متأسفانه فرصت‌سوزی کردیم و باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی گفت: من برای این تیم زحمت زیادی کشیده‌ام و مطمئن باشید هرچه بیشتر بمانم، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.

قربانی با تاکید بر رویکرد هجومی تیمش و در پاسخ به اعتراضات سرمربی ذوب‌آهن به داوری گفت: من یک مربی هجومی هستم و تیمم فوتبال بازی می‌کند.

وی ادامه داد: موقعیت‌های ما تصادفی به دست نیامده است؛ از اعتراض حریف به داوری بسیار تعجب کردم چرا که ما باید بازی را با گل‌های بیشتری به پایان می‌بردیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی تصریح کرد: آن‌ها باید به تیم خوب ما احترام بگذارند؛ طبیعتاً ما هم در طول بازی اشتباهاتی داشتیم، اما من اعتقاد دارم وقتی تو بهتر از تیم‌های دیگر کار می‌کنی، فوتبال باید به تیم تو احترام بگذارد.