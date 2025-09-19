https://mehrnews.com/x394Hx ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰ کد خبر 6594788 استانها فارس استانها فارس ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰ گل اول فجر شهید سپاسی برابر ذوب آهن اصفهان شیراز- در این ویدئو گل اول فجرسپاسی به ذوب آهن توسط شاه عباسی در دقیقه ۴۸ را مشاهده میکنید. دریافت 2 MB کد خبر 6594788 کپی شد مطالب مرتبط کنفرانس خبری پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز کنفرانس خبری قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیروز قربانی: بازی باکیفیت و تاکتیکی هدف تیم فجر است قاسم حدادی فر: نقاط ضعف ذوب آهن را پوشش دادیم برچسبها تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان
نظر شما