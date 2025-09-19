  1. استانها
  2. فارس
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

گل اول فجر شهید سپاسی برابر ذوب آهن اصفهان

گل اول فجر شهید سپاسی برابر ذوب آهن اصفهان

شیراز- در این ویدئو گل اول فجرسپاسی به ذوب آهن توسط شاه عباسی در دقیقه ۴۸ را مشاهده می‌کنید.

دریافت 2 MB
کد خبر 6594788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها