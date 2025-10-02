باشگاه فجر شهید سپاسی از هواداران این تیم عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر،باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز در بیانیه‌ای بابت عدم حضور تماشاچی در بازی امروز مقابل استقلال خوزستان از هواداران عذرخواهی کرد.

در این بیانیه آمده است:

هواداران عزیز، یاران همیشگی فجر شهید سپاسی با قلبی شکسته باید اعلام کنیم دیدار مقابل استقلال خوزستان گرچه مجوز ایمنی ورزشگاه پارس از مبادی ذیربط اخذ و ارسال شد اما به دلیل عدم رعایت سقف ۵۰ درصدی حضور تماشاگران و ورود برخی اقلام ممنوعه از جمله بوق و شیپور به ورزشگاه در دو مسابقه قبل، طبق رأی کمیته انضباطی، بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

می‌دانیم که این خبر، دلسوزانه‌ترین دل‌ها را آزرده می‌کند، چراکه شما سرمایه‌های اصلی و یار دوازدهم ما هستید.

به همین دلیل تمام تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی باشگاه و مسئولان دلسوز استان فارس برای تغییر این رأی تا آخرین لحظه ادامه داشت، اما متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

اگر دیرتر از همیشه این خبر را اعلام کردیم، تنها به امید این بود که بتوانیم دل شما را شاد کنیم و مجوز حضور هواداران را بگیریم اما با این اتفاق از تک تک شما عزیزان صمیمانه عذرخواهی می‌نماییم.

از شما می‌خواهیم در این بازی، هرچند از راه دور، با دعای خیر و انرژی مثبت خود یار و یاور شیرمردان شهید سپاسی باشید.

باور داشته باشید که شور و عشق شما به زمین بازی خواهد رسید.همچنین به جهت جلوگیری از محرومیت‌های احتمالی بعدی و با توجه به سخت‌گیری‌های موجود، خواهشمندیم تحت هیچ شرایطی برای مشاهده مسابقه به ورزشگاه مراجعه نفرمایید.

به امید روزهایی که همیشه در کنار هم ، با صدای رسا و قلب های سرشار از ایمان نام فجر شهید سپاسی را فریاد بزنیم.