پیروز قربانی: بازی سختی مقابل قهرمان فصل گذشته داریم‌

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز قربانی با اشاره به بازی فردا مقابل تراکتور، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر گفت: تراکتور بازیکن و کادر فنی بسیار خوبی دارد ولی ما هم تمرین کرده ایم و انشاالله بتوانیم فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: امیدواریم هوادارانی که به استادیوم می آیند از بازی لذت ببرند و بازیکنان ما بتوانند کیفیت فنی خودشان را مقابل تراکتور به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

سرمربس فجر شهیدسپاسی شیراز با بیان اینکه هفته گذشته یک مصاحبه از من چاپ شد که با شیطنت همراه بود، افزود: در ۲ بازی اخیر در ورزشگاه پارس هواداران جو فوق العاده ای را برای ما رقم زدند و چنین جوی را تا حالا در هیچ استادیومی ندیده بودم، ولی منظور من در پاسخ به سوال، این بود که به صرف حضور تماشاچی هیچ تیمی نمی‌تواند نتیجه بگیرد.

قربانی گفت: ما باید کار کنیم و زحمت بکشیم و تماشاچی در روز بازی به عنوان کاتالیزور و عامل پیش‌برنده است که باعث می‌شود بازیکنان پتانسیل خودشان را به بهترین شکل ممکن نشان دهند. منظور من این بود که من و مجموعه باشگاه باید اول کار کنیم و زحمت بکشیم و تماشاچی با حضور خود و تشویق‌هایی که در بازی خانگی انجام داده می‌تواند باعث بهبود عملکرد کیفی تیم شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در بیان صحبت‌های من شیطنت شده بود که اگر باعث آزردگی خاطر هواداران عزیز فجر شهید سپاسی شدم، عذرخواهی می‌کنم. هواداران مطمئن باشند حضورشان در ورزشگاه در نتیجه گرفتن ما خیلی تأثیر دارد.

سرمربی فجر شهید سپاسی تصریح کرد: فوتبال یک کار تیمی است، همه در موفقیت دخیل هستند و امیدوارم بتوانیم این روند را در کنار همدیگر ادامه دهیم.