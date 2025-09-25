مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی، مدیرعامل باشکاه فجر شهید سپاسی شیراز با انتشار پیامی در فضای مجازی از سمت خود استعفا کرد.

متن مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی شیراز به این شرح است:

خداوند منان را شاکرم که افتخار زیر پرچم شهید سپاسی و توسل به پرچم مقدس حضرت رقیه (س) و حضرت ابوالفضل (ع) قبل از همه بازی‌ها به مدت ۱۶ ماه نصیب بنده گردید که با لطف الهی و حمایت‌های همه جانبه اعضای محترم هیأت مدیره و در رأس آن برادر و استاد ارزشمند آقای بوعلی توأم با بهترین عملکرد و نتایج تیم در ادوار گذشته گردید.

در این مسیر قدردان دانش کادر فنی در رأس آن آقای پیروز قربانی، غیرت بازیکنان، حمایت مالکان حقیقی باشگاه؛ یعنی هواداران و تلاش کادر اجرایی باشگاه می‌باشم.

اکنون که به واسطه مسؤلیت جدید قادر به حضور تمام وقت در باشگاه نمی‌باشم، به خاطر تعصب به تیم و اینکه شاید عدم حضور تمام وقت بنده موجب ضربه به تیم گردد، علیرغم میل باطنی از حضورتان حلالیت می‌طلبم، آرزوی تداوم روزهای درخشان را برای تیم محبوبم از درگاه ایزد منان خواستارم و تصمیم در این خصوص را به اعضای محترم هیأت مدیره واگذار می‌کنم. امیدوارم هر آنچه خیر است برای تنها تیم مزین به نام شهید رقم بخورد و نام فجر شهید سپاسی در قلبم حک و تا ابد خواهد ماند.