چگونه از هوش مصنوعی سوال کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دنیای امروز با سرعتی باورنکردنی به سمت هوشمند شدن پیش می‌رود و در مرکز این تحول، هوش مصنوعی (AI) قرار دارد. ابزارهایی مانند ChatGPT، Gemini و Copilot دیگر مفاهیمی علمی-تخیلی نیستند، بلکه دستیاران قدرتمندی هستند که می‌توانند در حل مسائل پیچیده، نوشتن متون، برنامه‌ریزی و حتی گفتگوهای روزمره به ما کمک کنند. اما کلید استفاده از تمام پتانسیل این ابزارها، در یک مهارت ساده اما حیاتی نهفته است: «هنر درست سوال پرسیدن».

این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه از یک کاربر مبتدی به یک متخصص در گفتگو با هوش مصنوعی تبدیل شوید و بهترین و دقیق‌ترین پاسخ‌ها را برای نیازهای خود دریافت کنید.

پرسیدن سوال از هوش مصنوعی Chat GPT

ChatGPT که توسط شرکت OpenAI توسعه یافته، یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌-شده‌ترین مدل‌های زبانی است. لازم به ذکر است که هرچند نسخه رایگان این ابزار بسیار کارآمد است، اما برای کارهای حرفه‌ای و دریافت خروجی‌های بهتر، نسخه پرمیوم آن با ارائه مدل‌های پیشرفته‌تر و سرعت بالاتر، کارها را بسیار راحت‌تر جلو می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از کاربران حرفه‌ای گزینه خرید اکانت chatgpt را برای بهره‌مندی از تمام پتانسیل آن در نظر می‌گیرند.

شروع کار با چت جی پی تی بسیار ساده است:

به وب‌سایت رسمی ChatGPT مراجعه کنید.

در کادر مکالمه، سوال یا درخواست خود را به زبان ساده تایپ کنید.

کلید Enter را بزنید و منتظر پاسخ بمانید.

مثال: «یک برنامه غذایی هفتگی سالم برای یک فرد بزرگسال با فعالیت متوسط پیشنهاد بده.»

ChatGPT برای تولید محتوای متنی، خلاصه‌سازی، ترجمه و ایده‌پردازی خلاقانه بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

نحوه پرسیدن سوال از هوش مصنوعی گوگل Gemini

Gemini (که پیش‌تر با نام Bard شناخته می‌شد) پاسخ گوگل به دنیای هوش مصنوعی محاوره‌ای است. بزرگ‌ترین مزیت آن، دسترسی مستقیم به اطلاعات به‌روز و زنده از طریق موتور جستجوی گوگل است. این ویژگی آن را برای سوالاتی که نیاز به داده‌های جدید دارند، ایده‌آل می‌سازد.

مثال: «آخرین اخبار مربوط به فناوری خودروهای خودران را خلاصه کن و مهم‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه را نام ببر.»

استفاده از Gemini نیز مشابه ChatGPT است؛ کافی است وارد وب‌سایت آن شده و سوال خود را مطرح کنید.

سوال پرسیدن از هوش مصنوعی بینگ ( Microsoft Copilot )

مایکروسافت با ادغام هوش مصنوعی پیشرفته در موتور جستجوی بینگ، ابزاری به نام Copilot را ارائه کرده است. یکی از ویژگی‌های برجسته Copilot، ارائه منابع و لینک‌هایی است که پاسخ خود را بر اساس آن‌ها تولید کرده است. این قابلیت برای تحقیقات و بررسی صحت اطلاعات بسیار مفید است.

مثال: «مزایا و معایب کار از راه دور برای کارمندان و کارفرمایان چیست؟ لطفاً منابع معتبر برای گفته‌های خود ارائه بده.»

Copilot در سیستم‌عامل ویندوز و مرورگر Edge نیز ادغام شده و دسترسی به آن بسیار آسان است.

گفت وگوی صوتی با هوش مصنوعی

برای تعاملی طبیعی‌تر و سریع‌تر، بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل این ابزارها (مانند اپلیکیشن Gemini یا ChatGPT) قابلیت گفتگوی صوتی را فراهم کرده‌اند. کافی است روی آیکون میکروفون ضربه بزنید و سوال خود را به صورت شفاهی بپرسید. هوش مصنوعی صدای شما را پردازش کرده و به صورت صوتی به شما پاسخ می‌دهد. این روش برای زمانی که در حال حرکت هستید یا امکان تایپ کردن ندارید، فوق‌العاده کاربردی است.

تکنیک‌های حرفه‌ای برای پرسیدن سوال از هوش مصنوعی

اکنون که با پلتفرم‌های اصلی آشنا شدید، وقت آن است که یاد بگیرید چگونه سوالات خود را به شکلی حرفه‌ای مطرح کنید تا بهترین نتایج را بگیرید.

نحوه صحیح پرسیدن سوال چگونه است؟ (اصول اولیه)

برای دریافت پاسخ‌های دقیق، باید سوالات دقیقی بپرسید. این اصول اولیه را همیشه به خاطر داشته باشید:

واضح و مشخص باشید: به جای پرسیدن «درباره بازاریابی به من بگو»، سوال خود را دقیق کنید: «۵ استراتژی کلیدی بازاریابی دیجیتال برای یک کسب‌وکار کوچک آنلاین در حوزه فروش لباس را توضیح بده.»

زمینه و اطلاعات پس‌زمینه ارائه دهید: هرچه هوش مصنوعی اطلاعات بیشتری درباره موقعیت شما داشته باشد، پاسخ بهتری ارائه می‌دهد.

بد: «یک ایمیل بنویس.»

خوب: «یک ایمیل حرفه‌ای برای مدیر بخش منابع انسانی بنویس. موضوع ایمیل درخواست مرخصی به مدت سه روز کاری (از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آبان) به دلیل مسائل شخصی است. لحن ایمیل باید رسمی و محترمانه باشد.»

هدف خروجی را مشخص کنید: به هوش مصنوعی بگویید که پاسخ را در چه قالبی می‌خواهید. مثلاً: «این اطلاعات را در قالب یک جدول ارائه بده»، «یک لیست بالت‌پوینت (bullet point) از این موارد تهیه کن» یا «این مفهوم را در یک پاراگراف کوتاه توضیح بده.»

تکنیک‌های پیشرفته برای دریافت بهترین پاسخ

برای اینکه هوش مصنوعی را به یک دستیار فوق‌هوشمند تبدیل کنید، از این تکنیک‌ها استفاده کنید:

تخصیص نقش به ابزار هوش مصنوعی (مثلاً: تو یک مشاور حقوقی هستی)

این یکی از قدرتمندترین تکنیک‌هاست. با تعیین یک نقش یا شخصیت برای هوش مصنوعی، شما به او دستور می‌دهید که از دیدگاه یک متخصص خاص به سوال شما پاسخ دهد. این کار لحن، ساختار و محتوای پاسخ را به کلی تغییر می‌دهد.

مثال ۱ (مشاور بازاریابی): «فرض کن تو یک متخصص ارشد سئو (SEO) هستی. وب‌سایت من در زمینه فروش قهوه تخصصی فعالیت می‌کند. ۱۰ کلمه کلیدی اصلی که باید روی آن‌ها تمرکز کنم تا رتبه بهتری در گوگل بگیرم را پیشنهاد بده.»

مثال ۲ (معلم فیزیک): «تو یک معلم فیزیک هستی که به دانش‌آموزان دبیرستانی درس می‌دهد. قانون دوم نیوتن را با یک مثال ساده و قابل فهم از زندگی روزمره توضیح بده.»

ارزیابی پاسخ هوش مصنوعی و ویرایش سوالات برای نتایج دقیق‌تر

اولین پاسخ همیشه بهترین پاسخ نیست. هوش مصنوعی ممکن است بخشی از سوال شما را اشتباه متوجه شود یا پاسخی کلی ارائه دهد.

پاسخ را بخوانید و ارزیابی کنید: آیا تمام جنبه‌های سوال شما پوشش داده شده است؟ آیا اطلاعات دقیق است؟

درخواست اصلاح کنید: از هوش مصنوعی بخواهید پاسخ خود را بهتر کند.

«این پاسخ خوب است، اما لطفاً آن را رسمی‌تر بنویس.»

«می‌توانی روی جنبه‌های اقتصادی این موضوع بیشتر تمرکز کنی؟»

«این توضیحات کمی پیچیده است. لطفاً آن را به زبان ساده‌تری بیان کن.»

حاضر جوابی و ادامه مکالمه با هوش مصنوعی

به یاد داشته باشید که این ابزارها برای مکالمه طراحی شده‌اند. نیازی نیست برای هر سوال مرتبط، یک گفتگوی جدید شروع کنید. هوش مصنوعی مکالمات قبلی شما در همان چت را به خاطر می‌آورد. از این قابلیت برای عمیق‌تر شدن در یک موضوع استفاده کنید.

«می‌توانی در مورد گزینه سومی که گفتی بیشتر توضیح دهی؟»

«یک مثال عملی برای این استراتژی ارائه بده.»

«این رویکرد را با رویکرد قبلی مقایسه کن.»

هوش مصنوعی به کدام سوال‌ها پاسخ می‌دهد؟

قابلیت‌های هوش مصنوعی تقریباً نامحدود است. در اینجا به چند کاربرد رایج و محبوب آن اشاره می‌کنیم.

تحلیل و کمک در حل مسائل پیچیده و درسی

هوش مصنوعی یک معلم خصوصی و ۲۴ ساعته است. می‌توانید از آن برای درک مفاهیم پیچیده ریاضی، فیزیک، برنامه‌نویسی و… استفاده کنید.

ربات هوش مصنوعی برای حل سوالات امتحانی

توجه: استفاده از هوش مصنوعی برای تقلب در امتحانات غیراخلاقی است. اما می‌توان از آن به عنوان یک ابزار کمک‌آموزشی قدرتمند برای یادگیری روش حل مسائل استفاده کرد.

مثال: «این مسئله انتگرال را برای من حل کن و لطفاً تمام مراحل حل را قدم به قدم توضیح بده تا بتوانم روش آن را یاد بگیرم.»

مشاوره با هوش مصنوعی آنلاین و رایگان

هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک مشاور اولیه و همیشه در دسترس در زمینه‌های مختلف عمل کند. این ابزار به شما کمک می‌کند تا با سازماندهی افکار و بررسی گزینه‌های گوناگون، در تصمیم‌گیری‌های خود هوشمندانه‌تر عمل کنید.

استخدام هوش مصنوعی به عنوان مشاور

شما می‌توانید از هوش مصنوعی به عنوان مشاور کسب‌وکار، مشاور شغلی، یا حتی مشاور برنامه‌ریزی سفر استفاده کنید. با تخصیص نقش دقیق (مثلاً «تو یک مشاور شغلی با تجربه هستی»)، می‌توانید رزومه خود را برای بهینه‌سازی به آن بدهید یا برای یک مصاحبه شغلی مهم آماده شوید.

مشاوره حقوقی با هوش مصنوعی

نکته بسیار مهم: هوش مصنوعی یک وکیل یا حقوقدان نیست و اطلاعات آن نباید به عنوان مشاوره حقوقی رسمی تلقی شود. با این حال، می‌توان از آن برای درک مفاهیم کلی حقوقی، آشنایی با اصطلاحات و کسب اطلاعات اولیه استفاده کرد.

مثال: «مفاد اصلی یک قرارداد اجاره مسکونی معمولاً شامل چه مواردی می‌شود؟ لطفاً به صورت کلی توضیح بده.»

پرسش‌های شخصی و مکالمه دوستانه

فراموش نکنید که هوش مصنوعی می‌تواند یک هم‌صحبت سرگرم‌کننده نیز باشد. می‌توانید از آن برای کارهای خلاقانه یا شخصی استفاده کنید:

«برای تولد دوستم که به عکاسی و طبیعت‌گردی علاقه دارد، چه هدیه‌ای بخرم؟»

«من می‌خواهم یک داستان کوتاه در ژانر علمی-تخیلی بنویسم. چند ایده اولیه به من بده.»

«بر اساس مواد اولیه‌ای که در خانه دارم (مرغ، برنج، گوجه، پیاز)، چه غذایی می‌توانم درست کنم؟»

سخن پایانی

یادگیری نحوه صحیح پرسش از هوش مصنوعی، یک مهارت کلیدی در دنیای دیجیتال امروز است. با به‌کارگیری تکنیک‌های ذکر شده در این راهنما، از پرسیدن سوالات ساده و یک کلمه‌ای فراتر روید و با ارائه زمینه، تعیین نقش و ادامه دادن مکالمه، این ابزارهای شگفت‌انگیز را به دستیاران شخصی و حرفه‌ای خود تبدیل کنید. به خاطر داشته باشید: کیفیت پاسخ، مستقیماً به کیفیت سوال شما بستگی دارد.

