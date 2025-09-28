گروه موسیقی ایرلندی از اتهام تروریسم مبرا شد و شعار آزادی فلسطین سرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پرونده مو چارا رپر گروه «نی کپ» که به دلیل حمایت از فلسطین در کنسرت زنده به اتهام تروریسم دادگاهی شد، به دلیل نقص فنی مختومه شد.

اتهام تروریسم علیه لیام اوگ اوهاناید که با نام هنری مو چارا شناخته می‌شود و یکی از ۳ عضو گروه رپ ایرلند شمالی «نی‌کپ» است، در دادگاه بریتانیا رد شد.

چارا در ماه می امسال به دلیل بالا بردن پرچمی در حمایت از حزب‌الله (که در بریتانیا غیرقانونی محسوب می‌شود) در یک کنسرت متهم به حمایت از تروریسم شد. این خواننده ۲۷ ساله این اتهام را رد کرد و آن را سیاسی خواند. این نوازنده روز جمعه در دادگاه سلطنتی وولویچ حاضر شد تا بار دیگر از خود دفاع کند اما قاضی ارشد، با اشاره به اینکه محدودیت زمانی قانونی شش ماهه در این پرونده رعایت نشده، گفت: این مراحل به شکل صحیحی آغاز نشده و در نتیجه، این اتهام غیرقانونی و باطل است.

این پرونده اوایل امسال پس از آن مطرح شد که پلیس متروپولیتن، فیلم ویدئویی کنسرت ماه نوامبر در سالن O2 کنتیش تاون لندن را بررسی کرد. گروه «نی کپ» در طول اجرای خود نسل‌کشی مردم فلسطین توسط اسرائیل را محکوم کردند و پیام «مرگ بر اسرائیل. فلسطین را آزاد کنید» سر دادند.

پس از رد این پرونده و برداشته شدن اتهام تروریسم از این گروه، مدیر برنامه آنها در شبکه‌های اجتماعی شادی کرد و در ایکس نوشت: ما پیروز شدیم!!!!!!. لیام اوگ یک مرد آزاد است. ما گفتیم که با آنها مبارزه خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد. ما این کار را تا به حال ۲ بار انجام دادیم. «نی‌کپ» در هیچ کشوری، هرگز، هیچ اتهام یا محکومیتی ندارد. پلیس سیاسی شکست خورده است. «نی‌کپ» در سمت درست تاریخ است. بریتانیا نیست. فلسطین را آزاد کنید.

کمی پس از اولین حضور چارا در دادگاه در ماه ژوئن، این گروه در گلاستونبری اجرای زنده داشت که بی‌بی‌سی آن را به صورت زنده پخش نکرد. در این برنامه هم اعضای گروه شعارهای «لعنت به کی‌یر استارمر» را سر دادند و صدها پرچم فلسطین را توسط طرفداران خود به اهتزاز درآوردند. در این برنامه موگلای باپ، یکی دیگر از اعضای گروه، درباره هم‌گروهی‌اش گفت: مو چارا این ماه در دادگاه‌ وست‌مینستر بود. این اولین باری نیست که در سیستم قضایی بریتانیا، عدالت برای یک فرد ایرلندی نقض می‌شود.

گروه رپ «نی‌کپ» مدت‌هاست از حقوق فلسطینیان حمایت می‌کند و از زمان شروع جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، پیوسته از تریبون خود برای صحبت علیه حمله مداوم اسرائیل به غزه استفاده کرده و آن را «جنایت جنگی که دولت بریتانیا از آن حمایت می‌کند» خوانده است.

پس از کنسرت این گروه، شارون آزبورن خواستار لغو ویزای آمریکا برای «نی‌کپ» به دلیل آنچه «سخنان نفرت‌پراکن» نامید، شد. «نی‌کپ» در پاسخ گفت: «بیانیه‌ها تهاجمی نیستند، اما کشتن ۲۰ هزار کودک تهاجمی است.»

فیلمی درباره این گروه سال پیش موفق به کسب جایزه بفتا شد. در این فیلم ۳ عضور گروه در نقش خودشان ظاهر شده بودند.