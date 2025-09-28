به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، نتایج نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می دهد کر استارمر نامحبوب ترین نخست وزیر تاریخ این کشور لقب گرفته است به طوری که تنها ۱۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی حمایت خود را از عملکرد وی نشان دادند.
لازم به ذکر است که چندی قبل نیز آنجلا رِینر، معاون نخست وزیر انگلیس در پی رسوایی مالی به دلیل عدم پرداخت رقم دقیق مالیات بر دارایی مرتبط با آپارتمان متعلق به وی، استعفا کرد؛ اتفاقی که به مصائب دولت چپمیانه این کشور که برای بقا تقلا میکند، دامن زده است.
به نوشته سیانان، خروج رینر از دولت برای «کِر استارمر» نخست وزیر بریتانیا که رفتهرفته محبوبیت خود را از دست میدهد، دردسری دیگر محسوب میشود؛ مضاف بر اینکه کابینه وی یکی از نخبههای سیاسی درخشان خود را نیز از دست خواهد داد.
نظر شما