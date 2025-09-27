احتمال اختلال در تأمین گاز غرب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح ملی انتقال گاز در غرب استان، از احتمال کاهش فشار یا قطع موقت گاز در برخی شهرستانها طی روزهای شنبه تا دوشنبه خبر داد.
ویگفت: این عملیات در راستای اجرای فاز نخست پروژه انتقال گاز از کلارآباد تا مازپشته چالوس انجام میشود و با توجه به حساسیتهای فنی، ممکن است در شهرستانهای عباسآباد، کلاردشت، چالوس و سلمانشهر اختلال موقت در تأمین گاز رخ دهد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: با هدف کاهش نشت و ایمنسازی خطوط، عملیات جوشکاری در نقاط کلیدی شبکه انجام خواهد شد. این فرآیند حدود ۲۴ ساعت زمان میبرد و با هماهنگی کامل با مدیریت بحران استان و اطلاعرسانی عمومی در فضای مجازی همراه بوده است.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از اختلال گسترده، خطوط انتهایی به شبکههای مجاور متصل شدهاند و به اصطلاح رینگ گازرسانی در منطقه فعال شده است. با این حال، ساکنان منطقه کلارآباد با قطع کامل گاز مواجه خواهند بود.
جوادی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از برنامه ملی تقویت زیرساختهای انرژی در شمال کشور است و با اجرای آن، پایداری شبکه گاز در فصل سرد سال تضمین خواهد شد.
